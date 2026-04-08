Daniel Noboa: "No es invasión, es colaboración" sobre llegada de tropas de EE.UU.

Publicado por Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Daniel Noboa plantea abrir Ecuador a una posible cooperación militar con EE.UU., aclarando que no se trataría de una invasión sino de un apoyo.



El mandatario aseguró que Washington está dispuesto a colaborar sin imponer condiciones a la alianza.



Aunque destacó una reducción del 38% en homicidios en zonas fronterizas, Noboa advirtió que la amenaza persiste

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, manifestó en una entrevista en Bloomberg que recibiría con agrado la presencia de tropas estadounidenses en el país para enfrentar la crisis de seguridad, siempre que estas se alineen con las directrices de las Fuerzas Armadas ecuatorianas.

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“No se trata de una invasión, no es un intruso que viene a nuestro país. Es colaboración internacional contra el crimen”, señaló Noboa en una entrevista con Annmarie Hordern de Bloomberg.

El mandatario aseguró que Washington ha mostrado disposición para cooperar en materia de seguridad. “Están dispuestos a colaborar. No se trata de seguir órdenes, se trata de colaborar”, enfatizó.

El mandatario aseguró que Washington ha mostrado disposición para cooperar en materia de seguridad.Cortesía

La colaboración podría concretarse en el 2026

Consultado sobre si esta cooperación podría concretarse en 2026, Noboa respondió que lo considera posible y necesario. “Creo que podría suceder este año. Sería importante”, dijo.

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El presidente destacó además que, según cifras oficiales, los homicidios en zonas fronterizas se han reducido en un 38%, lo que ha generado una “sensación general de paz” en el país. Sin embargo, insistió en que Ecuador debe seguir presionando para eliminar las amenazas vinculadas al crimen organizado.

La vocera de la Casa Blanca explicó que los países convocados al Escudo de las Américas son considerados los “aliados más fuertes y afines” de Estados Unidos. Esta coalición promoverá la libertad, seguridad y prosperidad regional. Ecuador, específicamente, colaborará en planes para frenar el avance de pandillas, cárteles criminales y el flujo de inmigración ilegal masiva.