Ecuador emite protesta oficial contra Colombia por palabras de Gustavo Petro sobre Jorge Glas

Publicado por Carlos Isaac Pino Creado: Actualizado:

Cruce diplomático de Ecuador y Colombia este 7 de abril Relaciones Exteriores invocó la Carta de la OEA para denunciar intromisión en asuntos internos

El Estado ecuatoriano reclamó el abandono de la vigilancia en la frontera por parte de Bogotá

La nota diplomática responde a las afirmaciones de Petro sobre el estado de salud de Jorge Glas

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador emitió este 7 de abril de 2026 una nota dirigida al Gobierno de Colombia. El documento formaliza un rechazo enérgico a las declaraciones del presidente Gustavo Petro y cuestiona la falta de seguridad en la zona de frontera común.

La queja de la Cancillería

La Cancillería ecuatoriana argumentó que las expresiones del mandatario colombiano constituyen una violación al artículo 19 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Dicha norma prohíbe a los Estados intervenir en los asuntos internos de otros países.

En la misiva, el Ejecutivo local también señaló que la falta de control fronterizo por parte de las autoridades colombianas permite el tránsito de grupos criminales que afectan la paz en territorio ecuatoriano. La protesta diplomática exige respeto a la soberanía nacional y al principio de no intervención.

El origen del cruce diplomático

La tensión escaló luego de que Gustavo Petro afirmara en sus canales oficiales que el exvicepresidente Jorge Glas es un “preso político” y “ciudadano colombiano”. El mandatario del país vecino solicitó la intervención de organismos internacionales de derechos humanos, alegando que Glas sufre de una "severa desnutrición" en el centro penitenciario donde cumple sus condenas.

Petro incluso reveló haber pedido directamente la liberación o entrega del exfuncionario durante una reunión previa en las Islas Galápagos, solicitud que no fue aceptada por las autoridades locales.

Petro visitó el Parque Nacional Galápagos y la estación científica Charles Darwin, durante su reunión con Noboa.Foto: Cortesía X Presidencia de Ecuador

La postura de Noboa

Durante la mañana de este martes, el presidente Daniel Noboa ya había adelantado el rechazo del Gobierno a la narrativa de persecución. El jefe de Estado defendió la independencia de la función judicial y recordó que sobre Glas pesan sentencias ejecutoriadas por delitos comunes que afectaron el erario público.

Según la administración de Noboa, el exvicepresidente debe responder por los siguientes procesos:

Caso Odebrecht: Sentencia por asociación ilícita en tramas de sobornos.

Caso Sobornos 2012-2016: Condena por cohecho agravado.

Reconstrucción de Manabí: Investigación por peculado en fondos para damnificados del terremoto.

"En la cárcel no hay presos políticos, hay corruptos que deben responder al Ecuador", enfatizó el mandatario al cierre de su declaración previa.