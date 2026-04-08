El portaaviones USS Nimitz y el destructor USS Gridley comienzan maniobras en Ecuador

Publicado por Sara Ortiz Creado: Actualizado:

Lo que debe saber Refuerzo La llegada del portaaviones USS Nimitz y el destructor USS Gridley marca un hito en la cooperación entre Ecuador y Estados Unidos.

Denuncia: Los tripulantes del pesquero "Don Maca" acusan a fuerzas militares extranjeras de bombardear y hundir su embarcación en altamar.

Ecuador y Estados Unidos iniciaron este martes, 7 de abril de 2026, ejercicios navales conjuntos en el océano Pacífico para fortalecer la vigilancia contra el crimen transnacional. El despliegue cuenta con la participación del portaaviones USS Nimitz y el destructor USS Gridley, naves que integran la flota del Comando Sur. Estas actividades tácticas tienen como sede las aguas territoriales ecuatorianas y concluirán este miércoles, 8 de abril.

La jornada oficial contó con la presencia del ministro de Defensa Nacional, Gian Carlo Loffredo, y la canciller, Gabriela Sommerfeld. Las autoridades recorrieron el portaaviones junto al encargado de negocios de la Embajada de EE. UU., Lawrence Petroni, para ratificar la alianza estratégica impulsada por el gobierno de Daniel Noboa.

Contexto de violencia y apoyo externo

Esta cooperación ocurre en un escenario crítico para el país, que cerró el año 2025 con un récord histórico de 9.216 muertes violentas. La ayuda estadounidense se enfoca en dotar de inteligencia y capacidad operativa a las fuerzas locales para frenar la inseguridad. El USS Nimitz, con propulsión nuclear y capacidad para decenas de aeronaves, junto al USS Gridley, aporta tecnología de defensa avanzada para recuperar el control de las rutas marítimas dominadas por mafias.

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Denuncias de ataques en altamar

El despliegue militar coincide con el retorno a Manta de los 18 tripulantes del barco pesquero "Don Maca", quienes denuncian un ataque por parte de fuerzas militares extranjeras. Según el testimonio de los pescadores, su embarcación resultó bombardeada y hundida el pasado 26 de marzo. Los afectados aseguran que personal estadounidense los interceptó, los encapuchó y posteriormente los entregó a la Marina de El Salvador antes de su repatriación.

Capacitación con munición real

Pese a las graves acusaciones de la tripulación pesquera, que alega haber realizado faenas legales, el Ministerio de Defensa sostiene que los ejercicios militares buscan elevar la respuesta ante el narcotráfico y la pesca ilegal. Los ejercicios de la misión Southern Seas 2026 incluyen pruebas de precisión con munición real y navegación en formación. Los ejercicios incluyen pruebas de precisión con munición real y el uso de las corbetas ecuatorianas Loja y Manabí.

El USS Nimitz, de 332 metros de eslora, y el destructor Gridley, con capacidad para lanzar misiles Tomahawk, permiten un intercambio de conocimientos técnicos para las Fuerzas Armadas del Ecuador en su lucha contra el crimen organizado.

USS Nimitz (CVN 68)

Es el buque líder de su clase y uno de los portaaviones más grandes del mundo. Su diseño permite proyecciones de fuerza a larga distancia sin necesidad de reabastecimiento frecuente.

Propulsión: Dos reactores nucleares Westinghouse A4W.

Dimensiones: 332,8 metros de eslora (largo) y una cubierta de vuelo de 76,8 metros de ancho.

Capacidad de combate: Transporta el Ala Aérea Embarcada (CVW) 17, que incluye cazas F/A-18E/F Super Hornet, aviones de guerra electrónica EA-18G Growler y helicópteros MH-60R/S Seahawk.

Dato clave: Este despliegue por Sudamérica forma parte de sus últimas misiones operativas, pues su desactivación está prevista para el inicio de 2027 tras cinco décadas de servicio.

USS Gridley (DDG 101)

Es un destructor de la clase Arleigh Burke, diseñado para misiones de escolta y ataque con misiles guiados. Es el escudo principal del portaaviones ante amenazas submarinas o aéreas.

Tecnología: Equipado con el Sistema de Combate Aegis, el más avanzado para la detección y neutralización de misiles y aeronaves de forma simultánea.

Armamento: Posee 96 celdas de lanzamiento vertical (VLS) para misiles Tomahawk, misiles antiaéreos Standard y cohetes antisubmarinos.

Velocidad: Supera los 30 nudos (aprox. 56 km/h) gracias a sus cuatro turbinas de gas General Electric.