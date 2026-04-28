Nebot dice que ha cuestionado a Noboa: "Ofrecí soluciones, es lo que hace una oposición seria"

Publicado por Daniel Alejandro Romero Páez Creado: Actualizado:

El líder del Partido Social Cristiano (PSC), Jaime Nebot, insistió en que una oposición no solo debe criticar, sino también plantear soluciones. Este 28 de abril de 2026, al referirse a las críticas al Gobierno de Daniel Noboa durante su conferencia del pasado 11 de abril de 2026, el exalcalde de Guayaquil dijo: “No hago lo que espera la gente. Hago lo que creo que debo hacer”.

La referencia fue a los cuestionamientos recibidos respecto a lo que varios sectores consideraron como críticas más bien moderadas. “Alguien me dijo el otro día: ¿por qué no atacaste duramente al gobierno?”, recordó Nebot este 28 de abril de 2026 en una entrevista con Ecuavisa.

El propio presidente Daniel Noboa también se refirió a la postura de Nebot frente a su Gobierno. En una entrevista radial del pasado 13 de abril, dijo que si el exalcalde señalaba que todo estaba bien, no podía plantear que tiene una alternativa mejor.

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“Yo pensé que dentro de las múltiples críticas, Nebot en su conferencia iba a decir que estamos pésimos”, aseguró Noboa. Entonces añadió: “Si decía que estábamos bien, él no podía decir que tiene una alternativa mejor”.

En ese escenario, Nebot aseguró que nunca ha insultado y consideró que no es que no sepa hacerlo, sino que más bien no es eso lo que le interesa a la gente. “Fui muy crítico porque señalé errores de acción y de omisión en muchísimas cosas pero, al mismo tiempo, di las soluciones y eso es lo que hay que hacer cuando uno quiere hacer una oposición seria”.

Sobre la gestión del Gobierno

Nebot cuestionó la situación actual de Petroecuador. Recordó que su producción disminuyó y puso como ejemplo la gestión de una empresa similar en Colombia. Aseguró que, de volverla así de eficiente, se lograrían 6.000 millones de dólares adicionales.

Además, fue crítico con cifras como las del riesgo país, que continuamente son presentadas por el Gobierno Nacional. “Se habla mucho de la reserva monetaria, del riesgo país. Pregunto: si eso no está respaldado en cientos de miles de economías micro prósperas ¿de qué sirve? Son números y necesita una empresa privada y una administración pública fuerte, seria, en crecimiento continuo, libre de trabas que invierta mucho y gaste poco”.

Nebot habló de perfiles, pero sin nombres de candidatos

El líder del PSC se refirió a las elecciones seccionales, pero no profundizó en las candidaturas ni en los perfiles que baraja su partido para los comicios del 29 de noviembre de 2026.

Nebot fue consultado sobre si el PSC tenía listo el candidato para la Alcaldía de Guayaquil. Entre los perfiles que se han barajado aparecen nombres como el del exasambleísta Jorge Acaiturri, el exministro de Gobierno Henry Cucalón y el también exlegislador Vicente Taiano.Sin embargo, evitó adelantar posibles candidaturas.

“Se va a quedar con la curiosidad porque no tengo ningún candidato. Los candidatos, hombre o mujeres que sean, serán los que deban representar esa corriente capaz de servir y volver a ser a esta ciudad como lo que es: un aurora que no admite ocaso”, señaló Nebot.