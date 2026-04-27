Unidad Popular delinea su estrategia para enfrentar la cancelación decidida por el CNE

Publicado por Daniel Alejandro Romero Páez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Unidad Popular alista una triple ofensiva legal tras la decisión del CNE de cancelar su personería jurídica.

El movimiento denuncia que la medida es ilegal, tomada fuera de plazo y sin sustento en la reducción de adherentes.

La cancelación de Unidad Popular por parte del CNE abre un nuevo frente político y judicial.

Unidad Popular espera la notificación de la decisión sobre su cancelación para emprender tres acciones simultáneas: apelar ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), demandar en la Corte Constitucional y recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La mañana de este 27 de abril de 2026, el representante legal del movimiento político, Geovanni Atarihuana, insistió en que la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) es ilegal. Primero, según la organización política, se tomó fuera de tiempo.

“Viola el Código de la Democracia. El inciso final del artículo 327 es claro y dice que debe hacerse al menos 120 días antes de la convocatoria a elecciones”. El dirigente político recordó que, con el cambio de fechas del calendario electoral, ese plazo culminó el 3 de abril pasado.

Después, Atarihuana indicó que el CNE no ha podido demostrar la reducción del número de adherentes. Dijo que el mismo organismo certificó el pasado 13 de abril la desafiliación de 1.483 personas. Eso, según el representante legal, no representa el 50 % que se usó como base para decidir la cancelación.

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“La resolución ilegal e inconstitucional que tomaron dos miembros del CNE no es solo un golpe a nuestro derecho de participación sino a la democracia. Está en marcha un fraude contra la democracia”, insistió.

La presidenta del CNE, Diana Atamaint, puso el voto dirimente para cancelar a Unidad Popular.Cortesía: CNE.

¿Qué decidió el CNE?

El 26 de abril de 2026, el Pleno del Consejo Nacional Electoral decidió la cancelación del movimiento político. Un informe sugería dicha acción, teniendo en cuenta que no existían fichas ni respaldos documentales suficientes que permitan validar o actualizar esos datos en las bases institucionales.

Es decir, Unidad Popular contaba con menos del 50 % de adherentes, lo que constituye una causal para la cancelación.

En la normativa se señala que será causal de cancelación haber disminuido el total de sus afiliados o adherentes permanentes a una cifra inferior al 50 % del número exigido por la ley para su inscripción en el registro permanente de organizaciones políticas.