Con voto dirimente de Diana Atamaint, el CNE resuelve la cancelación de Unidad Popular

Publicado por Daniel Alejandro Romero Páez Creado: Actualizado:

Unidad Popular será cancelada del registro permanente de organizaciones políticas por decisión del Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE). Este 26 de abril de 2026, el voto dirimente de la presidenta del organismo, Diana Atamaint, fue clave para adoptar la resolución.

En una sesión marcada por enfrentamientos y la ausencia del vicepresidente del organismo, Enrique Pita, el Pleno se ratificó en la sanción para Unidad Popular por no contar con el número mínimo de adherentes y afiliados, según lo determina el Código de la Democracia.

El cuerpo colegiado tomó la decisión con base en el informe remitido por dos áreas técnicas del CNE, en el que se argumentó que el movimiento incurrió en el numeral 7 del artículo 327 del Código de la Democracia.

En la normativa se señala que será causal de cancelación haber disminuido el total de sus afiliados o adherentes permanentes a una cifra inferior al 50 % del número exigido por la ley para su inscripción en el registro permanente de organizaciones políticas.

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La polémica por la recusación

Diana Atamaint puso el voto dirimente para aprobar el informe de cancelación de Unidad Popular.Foto: Facebook CNE

La sesión del organismo empezó con el tratamiento de dos recusaciones en contra de la presidenta del organismo y del vocal suplente José Merino. Estas fueron presentadas por Unidad Popular horas antes de la instalación de la sesión.

Pese a la advertencia de la consejera Elena Nájera sobre una posible nulidad de la sesión por no haber tratado antes las recusaciones, Atamaint instaló la reunión y se leyó un informe jurídico con el que se desestimaron ambos pedidos. Así, la sesión continuó para conocer el informe sobre la cancelación.

Atamaint inclinó la balanza

Sin el vicepresidente del organismo —quien argumentó fallas en la conectividad— y con la presencia del vocal Merino, quien generalmente vota con Atamaint, la aprobación del informe que recomendaba la cancelación tenía solamente dos votos a favor.

Primero, Nájera votó en contra y pidió el archivo. Después reconsideró y votó en abstención. El consejero José Cabrera también se abstuvo. Con el empate, se abrió la puerta para el voto dirimente de Atamaint, que terminó por inclinar la balanza.