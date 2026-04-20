Unidad Popular y Construye: Kronfle pide anular proceso de cancelación por fallo jurídico

Publicado por Rosero Mariela Creado: Actualizado:

El 26 de marzo del 2026, María Cristina Kronfle votó a favor de iniciar el proceso de cancelación de Unidad Popular y Construye. Actuó como vocal suplente del Consejo Nacional Electoral (CNE). Tres semanas después, el domingo 19 de abril, se hizo público un escrito en el que ella advierte sobre una “incompatibilidad jurídica”.

La incompatibilidad jurídica se produce por actuaciones posteriores del pleno del CNE. Se trata de la actualización del calendario electoral, al haber adelantado las elecciones seccionales de febrero 2027 al 29 de noviembre del 2026.

Según Kronfle, estas decisiones tomadas el 27 de marzo “comprometen la validez del procedimiento” de cancelación iniciado contra ambas organizaciones.

En el texto, dirigido a los consejeros titulares del CNE, se señala que la resolución inicial produjo efectos jurídicos inmediatos: la apertura formal del proceso y la activación del plazo legal de 10 días para que las organizaciones políticas ejerzan su derecho a la defensa, mediante la presentación de descargos, alegaciones y pruebas.

¿Por qué hay una incompatibilidad jurídica?

En entrevista con EXPRESO, María Cristina Kronfle confirmó el envío de la advertencia al CNE. Detalló que al día siguiente de la votación de la que participó, el pleno aprobó la Resolución Nro. PLE-CNE-1-27-3-2026, mediante la cual modificó el calendario electoral y fijó la convocatoria a elecciones para el 1 de agosto de 2026.

Este cambio incide directamente en el límite temporal previsto en el artículo 327 del Código de la Democracia, que establece que las cancelaciones deben resolverse hasta 120 días antes de la convocatoria. Con el nuevo calendario, esa fecha límite quedó fijada en el 3 de abril de 2026.

En esa línea, esta modificación generó una contradicción: el plazo para resolver la cancelación se volvió incompatible con el tiempo otorgado para el ejercicio del derecho a la defensa.

Unidad Popular ya se había pronunciado sobre una "ilegalidad"

El 6 de abril, Geovanni Atarihuana, de Unidad Popular, recalcó que el CNE, presidido por Diana Atamaint, adelantó la fecha de las elecciones. Por lo que "se extinguió el plazo para que puedan cancelar a su organización y a Construye.

Esto dijo María Cristina Kronfle:

"A Unidad Popular y Construye se les abrió procesos de cancelación, no se les canceló (del registro electoral)", contestó María Cristina Kronfle, exasambleísta. Pero, al adelantar el calendario electoral, el tiempo para que presenten sus descargos, defensa y argumentación concluyó, dijo y también que los vocales del CNE interrumpieron abruptamente el debido proceso de las organizaciones políticas.