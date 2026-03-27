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Alfredo Serrano
En marzo, la directiva del Partido Social Cristiano presentará la nueva hoja de ruta de la tienda política.Karina Defas

PSC rechaza adelanto de comicios y acusa al CNE de inconstitucionalidad

La organización advierte falta de sustento técnico y anticipa un pronunciamiento definitivo de la Corte Constitucional

El Partido Social Cristiano (PSC) calificó como inconstitucional e ilegal la resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE) que anticipa los comicios territoriales al 29 de noviembre de 2026. La organización política exige frenar la modificación del cronograma por carecer de validez jurídica.

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Alteración de plazos y democracia interna

El pronunciamiento emitido este 27 de marzo responde a la decisión del ente rector de ajustar los plazos apoyándose en proyecciones de la Secretaría Nacional de Riesgos sobre el Fenómeno del Niño para el primer trimestre de 2027. La directiva socialcristiana argumentó que el Código de la Democracia y la Constitución restringen el adelanto de sufragios exclusivamente a escenarios de disolución de la Asamblea Nacional o destitución del Ejecutivo.

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Correa exige a sus precandidatos abandonar el movimiento por adelanto de votaciones

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Para desestimar la medida, la agrupación política citó la Norma 408-24 de la Contraloría General del Estado sobre la validez de los reportes climáticos. El documento señala que los análisis meteorológicos no constituyen un respaldo técnico suficiente para justificar la alteración de plazos legales, puesto que no miden un impacto real y carecen de precisión a once meses vista.

El rechazo a la resolución electoral no es exclusivo del bloque socialcristiano frente al nuevo panorama político. Horas antes, el movimiento Revolución Ciudadana también impugnó el cambio de fechas, tildándolo de proscripción encubierta, y ordenó la desafiliación de sus precandidatos para sortear posibles bloqueos de participación.

Pese a prever una inminente ratificación de la medida por parte del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), el PSC anticipa una escalada del conflicto jurisdiccional en los próximos meses. La organización política advirtió que fijar el nuevo calendario bajo estas condiciones es una arbitrariedad, proyectando que la Corte Constitucional deberá dirimir y anular la resolución en última instancia.

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