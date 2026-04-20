El ataque a EXPRESO: ¿una estrategia del correísmo contra el gobierno de Ecuador?

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El estilo editorial de EXPRESO y el EXTRA es de corte popular y algo agresivo; puede ser del agrado de unos y no de otros. En todos sus artículos no he leído nada que pueda ofender al presidente, pero si es muy posible que haya habido algún tema que no le gustó a alguien del Gobierno.

Intento de silenciar a EXPRESO

El caso de EXPRESO es copia del caso Diario El Universo, hecho muy revelador, que evidencia malas prácticas y abusos de un correísmo infiltrado en este gobierno. El presidente debe entender que ellos no están buscando silenciar EXPRESO sino impedir su reelección.

Los presidentes electos después de Lenín Moreno no han tenido presencia política, ni trayectoria de servicio público; ganaron porque en Ecuador ya nadie quiere saber de un presidente patrocinado por Correa. El correísmo sabe muy bien que en democracia la tienen perdida; son una quinta columna infiltrada para desprestigiar a su gobierno con desafortunadas acciones como esta, contra EXPRESO.

Si el presidente quiere su reelección, debe dedicarse a hacer lo que sabe hacer bien, como en seguridad que está actuando excelente; sus conexiones con EE.UU. son muy buenas y necesarias. El problema de Ecuador es que al Estado se le acaba el dinero para mantener a una población que no contribuye a la economía, pero el correísmo le sigue aconsejando mantener un estado obeso, gasto público inútil, descuidar la salud y educación, seguir con la bonoterapia y continuar con el abuso contra Diario EXPRESO, lo que no le hace ningún favor.

Juan Orús Guerra