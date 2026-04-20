El ataque a EXPRESO: ¿una estrategia del correísmo contra el gobierno de Ecuador?
El caso de EXPRESO es copia del caso Diario El Universo, hecho muy revelador, que evidencia malas prácticas y abusos de un correísmo infiltrado en este gobierno
El estilo editorial de EXPRESO y el EXTRA es de corte popular y algo agresivo; puede ser del agrado de unos y no de otros. En todos sus artículos no he leído nada que pueda ofender al presidente, pero si es muy posible que haya habido algún tema que no le gustó a alguien del Gobierno.
Intento de silenciar a EXPRESO
El caso de EXPRESO es copia del caso Diario El Universo, hecho muy revelador, que evidencia malas prácticas y abusos de un correísmo infiltrado en este gobierno. El presidente debe entender que ellos no están buscando silenciar EXPRESO sino impedir su reelección.
Política
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Rosero Mariela
Los presidentes electos después de Lenín Moreno no han tenido presencia política, ni trayectoria de servicio público; ganaron porque en Ecuador ya nadie quiere saber de un presidente patrocinado por Correa. El correísmo sabe muy bien que en democracia la tienen perdida; son una quinta columna infiltrada para desprestigiar a su gobierno con desafortunadas acciones como esta, contra EXPRESO.
Si el presidente quiere su reelección, debe dedicarse a hacer lo que sabe hacer bien, como en seguridad que está actuando excelente; sus conexiones con EE.UU. son muy buenas y necesarias. El problema de Ecuador es que al Estado se le acaba el dinero para mantener a una población que no contribuye a la economía, pero el correísmo le sigue aconsejando mantener un estado obeso, gasto público inútil, descuidar la salud y educación, seguir con la bonoterapia y continuar con el abuso contra Diario EXPRESO, lo que no le hace ningún favor.
Juan Orús Guerra