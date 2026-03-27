Luisa González responde a críticas de Paola Pabón sobre nuevo proceso electoral

La prefecta de Pichincha criticó el adelanto de elecciones seccionales en Ecuador. González recordó el pasado

La excandidata presidencial es una de las caras más visibles de la Revolución Ciudadana.

Un nuevo episodio de tensión interna se evidencia en la Revolución Ciudadana. La excandidata presidencial Luisa González reaccionó públicamente a los cuestionamientos realizados por Paola Pabón, prefecta de Pichincha, en torno al cambio en el calendario electoral.

La queja de Paola Pabón que provocó la respuesta de Luisa González

El pronunciamiento inicial provino de Pabón, quien advirtió sobre lo que considera un escenario preocupante para la democracia. “Nos encaminan hacia el proceso electoral más irregular de la historia, proscriben partidos, eliminan adversarios y ahora pretenden modificar el calendario electoral”, señaló. Además, expresó su inconformidad con el accionar de las autoridades electorales, al considerar que existirían presiones desde el poder político.

Sus declaraciones se dan en medio de un contexto marcado por la incertidumbre respecto al cronograma de los próximos comicios. El Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmó el cambio de fecha de las eleccions seccionales.

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Inicialmente, las elecciones se realizarían en febrero del 2027, pero hoy se resolvió que serán en noviembre del 2026. Entre los argumentos planteados estaría el impacto de la temporada invernal.

La reacción de Luisa González tras el criterio de Pabón

Frente a este escenario, Luisa González respondió directamente a Pabón a través de su cuenta en la red social X, marcando distancia con su postura y elevando el tono del debate.

“Con todo respeto compañera, el PROCESO ELECTORAL más irregular y manoseado de la historia es el que INICIÓ el 13 de abril de 2025, lamentablemente con sus felicitaciones y aplausos”, escribió.

En el mismo mensaje, la exaspirante presidencial añadió: “Hoy, solo vemos la continuidad de los actos de ese día. La tibieza, el servilismo y los acomodos pasan factura a todos y HOY, lamentablemente, al PUEBLO ecuatoriano. #NosRobanLaDemocracia”, finalizó diciendo en su mensaje

El cruce de declaraciones refleja fisuras dentro del movimiento político en un momento clave, cuando el país enfrenta discusiones sobre la organización de futuros procesos electorales y el rol de las instituciones encargadas de garantizarlos.

Con todo respeto compañera, el PROCESO ELECTORAL más irregular y manoseado de la historia es el que INICIÓ el 13 de abril de 2025, lamentablemente con sus felicitaciones y aplausos.



Hoy, solo vemos la continuidad de los actos de ese día.

La tibieza, el servilismo y los acomodos… https://t.co/GvTIiieNFR — Luisa González (@LuisaGonzalezEc) March 27, 2026

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