Apagones de más de 12 horas en Guayaquil, Daule y Samborondón: las razones que da CNEL

Publicado por Edison Andrés García Yépez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Apagones de hasta 12 horas afectan a Guayaquil, Daule y Samborondón en plena ola de calor, generando pérdidas y reclamos ciudadanos.

CNEL atribuye los cortes al aumento de la demanda eléctrica y asegura que son medidas preventivas para evitar fallas mayores.

La ciudadanía exige mayor claridad en la información que emite CNEL, pues los imprevistos cortes generan malestar y afecta las actividades diarias.

Los cortes de energía vuelven a golpear a Guayaquil, Daule y Samborondón en medio de una ola de calor que ha elevado la demanda eléctrica. En sectores como La Aurora, los reportes ciudadanos hablan de interrupciones prolongadas que, en algunos casos, superan las 12 horas acumuladas en un solo día, generando malestar y cuestionamientos.

Durante la noche del martes 14 y la mañana del miércoles 15 de abril, usuarios en urbanizaciones ubicadas a lo largo de la avenida León Febres Cordero y la vía a Salitre reportaron múltiples apagones.

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En redes sociales, las quejas se multiplicaron con fotos, videos y reclamos que evidencian la frecuencia de las fallas en el suministro. "No es posible que en pleno 2026 estemos sin luz. Exigimos respuestas, se están burlando de nosotros", expresó Marlon Pérez, residente de una urbanización en la vía a Salitre.

Las afectaciones no se limitan a la incomodidad en los hogares. Comerciantes aseguran que las interrupciones han provocado pérdidas económicas por la paralización de actividades y daños en equipos eléctricos, en un contexto en el que el calor intensifica el uso de aires acondicionados y ventiladores.

Apagones en Ecuador: ¿qué responde CNEL?

Frente a este escenario, la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP) atribuye los cortes a las altas temperaturas registradas en los últimos días. Según la entidad, el incremento en el consumo genera presión sobre la red, lo que obliga a aplicar medidas para evitar fallas de mayor escala.

Cerca del mediodía de este miércoles 15 de abril, CNEL explicó que el Operador Nacional de Electricidad (Cenace) dispuso “maniobras operativas orientadas a resguardar la estabilidad del sistema”, lo que incluyó interrupciones temporales y controladas del servicio, como las aplicadas en la parroquia Laurel.

La empresa sostiene que estas suspensiones son de carácter preventivo y buscan evitar sobrecargas en la infraestructura eléctrica. El objetivo, asegura, es garantizar la continuidad del suministro en condiciones seguras y reducir el riesgo de daños en la red.

Sin embargo, la explicación oficial no termina de convencer a los usuarios. Muchos cuestionan que los cortes, aunque se presenten como programados o controlados, se repitan con frecuencia y se extiendan por varias horas, afectando su calidad de vida.