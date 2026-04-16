¿Debes renovar tu cédula? Esto dice el Registro Civil sobre los cambios

Publicado por Marco Rivera Creado: Actualizado:

Lo que debes saber La cédula en Ecuador incorpora un nuevo holograma y refuerza su seguridad.

El documento incluye QR, chip biométrico y más de 20 mecanismos.



Revisa costos, cambios y cuándo necesitas renovarla.

Renovar o sacar la cédula en Ecuador ahora implica recibir un documento con nuevas seguridades integradas. El Registro Civil empezó a emitir una versión que incorpora un holograma translúcido dentro del policarbonato. Este cambio aplica a todas las cédulas entregadas actualmente en el país. La medida busca reducir riesgos de falsificación y proteger mejor la identidad.

El nuevo elemento visible es un holograma con forma de flor que incluye un colibrí y el nombre del Ecuador. No es un adhesivo, sino que está integrado en la estructura del documento. Esto dificulta su alteración o copia. La actualización responde a estándares internacionales para documentos de identidad.

Además del holograma, la cédula mantiene otros sistemas como el chip con datos biométricos. También incluye impresión láser y códigos de verificación. Estos elementos permiten validar la autenticidad del documento. En conjunto, fortalecen la seguridad frente a posibles fraudes.

Qué cambia en la cédula y cómo te afecta

Si vas a renovar o sacar tu cédula, esto es lo que debes saber:

Nuevo holograma integrado en el material del documento

Más de 20 elementos de seguridad activos

Código QR para acceder a servicios del Estado

Chip con datos biométricos del ciudadano

Mayor resistencia gracias al policarbonato

El código QR ubicado en la parte posterior permite acceder a servicios y programas públicos. Esta función convierte a la cédula en una herramienta digital adicional. Su uso depende del escaneo desde un dispositivo móvil. Es parte de los cambios en la interacción con servicios estatales.

Más de 13 millones de personas ya tienen esta cédula electrónica. Esto significa que la mayoría de documentos en circulación ya cuentan con estos sistemas. La actualización no es opcional en nuevas emisiones. Quienes renuevan reciben automáticamente esta versión.

Costos, atención y cuándo renovar

El trámite de cedulación está disponible sin turno previo en agencias a nivel nacional. Esto facilita el proceso para quienes necesitan el documento. Los valores se mantienen sin cambios. La atención es directa en puntos habilitados.

Primera vez: 5 dólares

Renovación: 16 dólares

Personas con discapacidad (≥30%): sin costo

Entre enero y marzo de 2026 se emitieron más de 651 mil cédulas en el país. Esta cifra refleja la demanda constante del documento. También evidencia la implementación activa de la nueva versión. Si tu cédula está deteriorada o necesitas actualizar datos, debes renovarla.