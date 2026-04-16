Jaime Nebot se desvía
Difícil vislumbrar cuál será el futuro de Guayaquil sin un líder real: Jaime Nebot reapareció solo para confirmar la orfandad política de la ciudad y del PSC
Cuando Jaime Nebot anunció que daría una conferencia el sábado pasado, muchos pensaron que el gran retorno del líder guayaquileño a la palestra pública era inminente. Promovería alguna precandidatura, propia o ajena, o al menos daría un guiño sobre posibles alianzas. No todos, por supuesto, teníamos una expectativa tan alta.
Nebot ya había aparecido en el 2022 para proclamarse a favor del federalismos, campaña que a duras penas duró un mes, y otra vez a mediados del año pasado, para no decir nada (aunque algunos buscaron señales hasta en un calendario que salió en el videito que publicó). Pero ante esta orfandad política con la que vivimos en Guayaquil, mucha gente escogió creer. Desventurados los que creen en los políticos. O, como dijo el Salmista, ‘nolite confidere’.
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La conferencia fue en buena parte una mirada al ayer
Lo que ocurrió el sábado hubiera podido ser una genial partida de bingo, aunque no hayan brindado ni café. Y es que Nebot desplegó varios de sus clásicos. Primero, que las pajuelas, que los motores, que las semillas, que el contrabando, que los pipones. Repitió números sacados directamente del Presupuesto General, su forma preferida de exhibir su prodigiosa memoria, fuera de nombrar a todos los barrios de la ciudad hasta terminar de dibujar un mapa mental. Rememoró sus días al frente de la Muy Ilustre, habló del criterio de inversión-gasto 85/15 e incluso llegó a obligar a su audiencia a ver un video en silencio, en el cual imágenes de la urbe hacían de fondo para textos que resaltaban las obras de su gestión.
Apenas algo sobre el aeropuerto de Guayaquil
Pero Nebot, a pesar de que se haya ido la luz en plena ponencia, no supo ofrecernos mucho más que un comentario perspicaz cuando arrancó el generador y una arenga hueca con la que concluyó. Poco o nada sobre la democracia. Sobre la autonomía, a penas algo dedicado al aeropuerto. Y del estado del país, ni fu ni fa: frases calculadas para servir de extractos con los que medir las reacciones del oficialismo y de la oposición, sin comprometerse con ninguno.
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Después de esto, ¿qué hará el PSC? ¿Y el resto de Guayaquil? ¿Seguirán esperando a ver qué dice el líder, cuyas palabras sospechosamente no provocaron ni las más mínima reacción por parte de Carondelet?