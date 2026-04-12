Reaparición de Jaime Nebot genera dudas sobre su fuerza electoral frente a Noboa

Publicado por Flor Layedra Torres Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El exalcalde de Guayaquil y presidente vitalicio del Partido Social Cristiano reunió el sábado 11 de abril de 2026 a empresarios de Guayaquil y la provincia, líderes gremiales, representantes barriales, personalidades de diferentes sectores de la ciudad y también miembros de su organización política en el Centro de Convenciones, ubicado en el norte de la ciudad.

Desde 2020, Jaime Nebot ha reiterado que no tiene interés en participar en contiendas electorales.

En 2023, el PSC perdió la Alcaldía de Guayaquil y la Prefectura del Guayas, dos de sus principales bastiones políticos.

El exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, reapareció en la escena política con una conferencia en el Centro de Convenciones de Guayaquil, pero analistas coinciden en que no logró demostrar la fortaleza de su poder. Su retorno se produce en medio del adelanto de los comicios seccionales.

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El peso de la memoria frente a nuevos votantes

El analista político y electoral Alfredo Espinosa señala que el retorno de Nebot ha buscado apelar a la memoria histórica de los votantes tradicionales del Partido Social Cristiano (PSC). Sin embargo, advierte que ese recurso podría no ser suficiente frente a una nueva generación que no vivió sus administraciones.

El PSC gobernó Guayaquil durante 31 años desde la alcaldía de León Febres-Cordero, quien asumió el cargo en 1992 y se mantuvo en funciones hasta el 2000. Luego, Jaime Nebot tomó el relevo y dirigió la ciudad hasta 2019, mientras que Cynthia Viteri se convirtió en la última figura socialcristiana en ocupar el Sillón de Olmedo.

La tienda política perdió la Alcaldía del Puerto Principal en 2023, tras la derrota de Viteri, quien buscaba la reelección. En esos comicios se impuso Aquiles Álvarez, candidato de los movimientos Revolución Ciudadana y RETO.

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Durante la conferencia, Jaime Nebot apeló al pasado al exhibir y evocar las obras ejecutadas durante su administración.Miguel Canales León

Más estrategia local que ambición nacional

Para Andrea Endara, politóloga y coordinadora de la carrera de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Casa Grande, sostiene que el discurso del exalcalde careció de contundencia y profundidad frente a la coyuntura actual. A su criterio, Nebot no logró problematizar con claridad los principales problemas del país ni conectar con las demandas ciudadanas.

Por lo que, la falta de un mensaje directo impidió medir con precisión el verdadero alcance de su capital político frente al presidente Daniel Noboa. Según dice, el evento mostró capacidad de convocatoria, pero no necesariamente fortaleza electoral, lo que pone en duda su capacidad para recuperar a los electores del PSC que migraron hacia Acción Democrática Nacional (ADN), movimiento oficialista, y evidenría, dice Endara, que él no contaría con el capital político suficiente para arrastrar votos.

Por otra parte, el analista político Giuseppe Cabrera considera que la intervención de Nebot responde más a una estrategia interna del Partido Social Cristiano que a una aspiración personal de poder. En su opinión, el exalcalde busca mantener influencia en la política local más que disputar directamente el liderazgo nacional.

En esa línea, Cabrera sostiene que el objetivo del exalcalde apunta a asegurar presencia en el Concejo municipal y conservar capacidad de maniobra en la política local. Según explica, Nebot busca posicionarse como una figura de referencia, un “viejo sabio”, a la que, por peso político, deba consultar quien resulte electo, al tiempo que intenta evidenciar que aún mantiene influencia en la opinión pública y poder de movilización.

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Sin confrontación directa con el Gobierno

Espinosa, por otra parte, plantea que Nebot podría medirse con Noboa solo si adopta una postura más disruptiva frente al Gobierno. Afirma que, sin una crítica frontal a la gestión actual, difícilmente logrará posicionarse como una alternativa real.

Cabrera observa que el exalcalde evitó, en su discurso, confrontaciones directas con el régimen, lo que debilita su capacidad de disputar el espacio político. Según indicó, su discurso repitió planteamientos tradicionales sin responder al contexto actual.

Endara añade que Nebot enfrenta una limitación estructural: su base de apoyo se concentra en electores mayores, mientras que los jóvenes no se identifican con su figura. Esto reduce sus posibilidades de competir en igualdad de condiciones con Noboa, cuyo discurso conecta con la idea de renovación.

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Guayaquil y Guayas, el campo de batalla clave

Sobre la posibilidad de articular una alianza amplia, Espinosa advierte que en Ecuador resulta complejo consolidar acuerdos entre distintas ideologías. Explicó que predominan los intereses particulares y los pactos electorales antes que consensos programáticos.

En este contexto, los analistas sostienen que Jaime Nebot y el Partido Social Cristiano concentrarían sus esfuerzos en disputar la Alcaldía de Guayaquil y la Prefectura del Guayas, antes que expandirse hacia otros cantones. Advierten que esta “joya de la corona”, también codiciada por el gobierno de Daniel Noboa, se configura como el principal campo de batalla, aunque el prolongado alejamiento del exalcalde de la palestra política podría complicar la contienda y limitar su capacidad de medir fuerzas frente al oficialismo.