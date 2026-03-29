Juan Fernando Flores: “Debemos dejar de meter a todos en un solo saco”

El primer vocal nacional de CREO explica alianzas, filtros éticos y estrategia en un escenario político incierto en Ecuador

Juan Fernando Flores, primer vocal nacional de Creando Oportunidades (CREO), asegura que el movimiento mantiene conversaciones con otras organizaciones políticas.

En diálogo con EXPRESO, Juan Fernando Flores, primer vocal nacional del movimiento Creando Oportunidades (CREO), detalla cómo se seleccionarán sus candidatos en un contexto de incertidumbre y cambios en el panorama político-electoral.

Hoja de vida. Primer vocal nacional del movimiento Creando Oportunidades (CREO). Expresidente de CREO (2024-2025). Exconsejero de Gobierno para Asuntos Políticos de la Presidencia de la República (2023). Excoordinador de la bancada del Acuerdo Nacional (2021-2023). Fundador de la firma Comunikarte MKT.

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- ¿Cuál será el mecanismo que utilizará CREO para definir a sus candidatos en las seccionales de 2027?

- CREO se encuentra en un proceso de consultas internas para poder definir cuál va a ser la hoja de ruta que vamos a tener en los próximos meses. Obviamente tendremos una gran participación de jóvenes al igual que de mujeres.

Hoy, ninguna tienda política, inclusive la del Gobierno, puede decir que ya tiene candidatos definidos.

- ¿Qué perfiles están priorizando: cuadros propios, figuras nuevas o alianzas con liderazgos locales?

- Lo que nosotros haremos es analizar cada una de las provincias, cada una de las realidades y donde corresponde a presentarnos como una organización política que participe de la manera sola y sólida, lo haremos donde también estaremos abiertos a la dinámica de una alianza electoral. Par elegir candidato, nosotros vemos quién es el candidato, cuál es su hoja de ruta, lo que presenta para el país.

- ¿Con qué movimientos o partidos mantienen conversaciones?

- Son procesos que llevamos de manera interna, por lo tanto, dado a que hasta ahora no hemos concretado estos procesos en cada una de las provincias, mal haría en adelantarlo. Lo importante es que han existido conversaciones, tanto con movimientos de ámbito local como provincial, al igual que con organizaciones nacionales.

- ¿Guayaquil está entre los objetivos de CREO?

- Todos los cantones del país; nosotros no estamos cerrados de ninguna manera a ello.

- Ante la posibilidad de que el actual alcalde, Aquiles Álvarez, no participe en la contienda, ¿ve CREO una oportunidad real de disputar el Municipio de Guayaquil?

- Que el actual alcalde no vaya a participar en esa contienda, más que cambiar el tablero político, su situación será un tema que se defina con el pasar de los días. Nosotros vamos a seguir participando y generando una política que vaya pegada a la propuesta que tenemos como país. Por lo tanto, ese hecho no cambia el curso de lo que nosotros ya habíamos definido.

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- ¿Cuáles serían las líneas rojas por las cuales CREO no haría una alianza con alguna organización política?

- No estamos prestos a respaldar a quienes hayan sido sentenciados o denunciados por casos de corrupción, que tengan cuentas pendientes con la ley, o temas relacionados, por ejemplo, con pensiones alimenticias o denuncias por violencia intrafamiliar.

Los que estén enfrentando procesos son los que tienen que dar la cara ante la justicia. Nosotros que no tememos.

- ¿Existe preocupación de que sus dirigentes o cuadros puedan ser vinculados a investigaciones fiscales en este contexto?

- Nosotros terminamos nuestro gobierno en noviembre del 2023; estamos haciendo este proceso casi ya cercano a abril del 2026 y hasta el día de hoy ni un solo dirigente de nuestra organización política, tiene un proceso dentro de la Fiscalía por algún hecho relacionado a corrupción. Por lo tanto, quien no debe no la teme.

- Si algún miembro de CREO es investigado, ¿cuál será la postura del movimiento: respaldo político o separación inmediata?

- De darse el caso, primero tendríamos que analizar bajo qué contexto se hace. Es muy difícil poder determinar como si todos fuesen delincuentes de la noche a la mañana; además, recordemos que la Constitución establece que, hasta que no se compruebe lo contrario, los ciudadanos somos inocentes. Debemos dejar de meter a todos en un solo saco.

- Con la eliminación de algunos partidos políticos, ¿qué riesgo implica para la democracia?

- Las reformas que se establecieron en el Código de la Democracia sí buscaron, de alguna manera, la eliminación de las organizaciones políticas, lo cual sí implica un golpe a la democracia. Hoy, nuestros temas a discutir son: qué vamos a proponer al país, cómo vamos a tener mejores autoridades formadas y capacitadas para ejercer esos cargos.

- ¿Esta esta preparación sería académica, formativa política?

- La organización política lo que exige es que tengan una responsabilidad política, que tenga ética, que sean de probidad absoluta hacia la ciudadanía; no son necesariamente los títulos, porque recordemos que incluso en muchos casos hay algunos que han tenido bastantes títulos en este país y ahí están, tras las rejas por los delitos que han cometido.

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