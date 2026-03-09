Lucio Gutiérrez: “ADN está inmersa en corrupción; no habrá alianza”

El expresidente del Ecuador no descarta que su tienda política respalde a Jan Topic, si decide ir por la Alcaldía de Durán

Lucio Gutiérrez, líder y fundador del Partido Sociedad Patriótica, está analizando los perfiles de quiénes su organización política abanderará en los comicios de 2027.

A menos de un año de los comicios seccionales 2027, los partidos empiezan a definir candidaturas y estrategias para disputar gobiernos locales. En el Partido Sociedad Patriótica (PSP) ya se analizan a postulantes.

El expresidente de Ecuador y líder de la Lista 3, Lucio Gutiérrez, conversó con EXPRESO sobre cómo la tienda política se está preparando para los comicios seccionales del próximo año. Gutiérrez, no descarta respaldar al expresidenciable Jan Topic, pese a que en 2024 su partido presentó una denuncia electoral en su contra.

Hoja de vida. Líder y fundador del Partido Sociedad Patriótica. Expresidente de Ecuador (2003-2005). Coronel del Ejército ecuatoriano en servicio pasivo. Exasambleísta Nacional (2023-2025). Ingeniero Civil, graduado en la Escuela Politécnica del Ejército. Magíster en Administración y Dirección de Empresas, de la Universidad UTE.

- Las elecciones seccionales de 2027 ya empiezan a mover a los partidos políticos. ¿Cómo se está preparando el Partido Sociedad Patriótica para esa contienda?

- Estamos viendo precandidatos, de tal manera de que, en el mes de julio y agosto, que se tienen que realizar las elecciones internas, tengamos, ojalá, dos, tres candidatos, especialmente para los cargos más importantes, como prefecturas y alcaldías. Estamos impulsando la estrategia de una tercera vía, por lo que estamos buscando gente con experiencia, como exalcaldes, exprefectos, exasambleístas, exconcejales que hayan tenido una experiencia positiva, exitosa y que no tengan glosas ni grillete ni antecedentes penales.

Yo hice campaña por Daniel Noboa, pero admito: me equivoqué. Él nunca entenderá el sufrimiento de la gente pobre.

- ¿Van a hacer alianza con Acción Democrática Nacional (ADN)?

- En principio no, porque ADN está inmersa en casos de corrupción. Ahí está el caso Progen, HealthBird, Austral, la condonación de deudas a los deudores morosos más ricos del país. Nosotros buscamos gente honrada, patriota y con experiencia. Obviamente, no son todos; tampoco podemos generalizar que todos los correístas son corruptos o que todos los noboístas lo son. Hay gente que han estado en esos movimientos, que no están inmersos en casos de corrupción; lo que no queremos ser es sectarios. Estamos en esas conversaciones en todas las provincias del país.

- ¿Qué oportunidades ve para el PSP en las elecciones seccionales?

- El tema es mirar en profundidad. Queremos formar una tercera vía para ganar la mayor cantidad de alcaldías y de prefecturas en estas elecciones y así proyectarnos con esa tendencia para, en 2029, hacer una gran unidad nacional.

- ¿Qué alcaldías y prefecturas el PSP busca ganar en estos comicios?

- Queremos recuperar la fortaleza que tuvimos en la Amazonía y en la Sierra central, donde siempre ha habido un buen apoyo para Sociedad Patriótica. También, en la costa, especialmente en los cantones agrícolas; en Guayas, llegamos a tener cuatro o cinco alcaldías. Estamos trabajando con mayor intensidad también en Los Ríos, El Oro y Manabí.

- ¿Competirá por alguna dignidad en 2027?

- No sé, no se descarta esa posibilidad. Sí, me han propuesto, pero por ahora estoy enfocado en fortalecer a Sociedad Patriótica y seguir impulsando este proyecto de la tercera vía.

- ¿Figuras icónicas, como Ximena Bohórquez y Gilmar Gutiérrez estarán en la papeleta, en estos comicios?

- También son posibilidades, pero como por ahora todo el equipo de Sociedad Patriótica, los más visibles, estamos enfocados en reestructurar y en fortalecer a la organización política. Ximena Bohórquez está enfocada en la dirigencia en Pichincha; Gilmar Gutiérrez, en la dirigencia de la Amazonía.

En principio no (haremos alianza), porque ADN está inmersa en casos de corrupción como Progen y HealthBird.

- Recientemente se refirió al expresidenciable Jan Topic, ¿cuál es su valoración política sobre su presencia en el escenario electoral?

Entiendo que Jan Topic debe haber ya solucionado el impedimento que tenía para ser candidato y pienso que es un muy buen aporte. Cuando el partido presentó su impugnación, no fue nada personal. Nosotros viramos la página.

- ¿Han conversado con él?

- No, no hemos conversado, pero como Sociedad Patriótica no tendríamos ningún problema en unirnos y apoyar a la gente que le está auspiciando.

- En esa época, Andrea González fue candidata de PSP para la Presidencia y hoy es embajadora de Ecuador en Bélgica. ¿Cree que este cargo fue en algún tipo de retribución por esa denuncia?

- No tenemos nada que ver con la excandidata González. Al presidente (Daniel Noboa) habrá que preguntarle por qué lo hizo y a González: por qué aceptó. No tenemos nada que ver con ese nombramiento.

