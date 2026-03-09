El CNE alista reglamento para control de campaña al CPCCS

El Consejo de Participación es un espacio en disputa por los partidos. Hay precedente del TCE para controlar proselitismo

Fecha. Los integrantes del nuevo CPCCS se elegirán en los comicios del próximo 14 de febrero de 2027.

En 2027, los ecuatorianos volverán a elegir a los siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y a sus suplentes mediante votación popular. Será la tercera vez desde 2018 y, en los dos primeros procesos, el interés de los partidos políticos, así como el débil control del Consejo Nacional Electoral (CNE) durante la campaña, marcaron esas elecciones.

Para el proceso electoral que ya está en marcha existe un precedente que obliga al control: la destitución de los vocales de la denominada Liga Azul durante el actual periodo. Augusto Verduga, Eduardo Franco Loor y Yadira Saltos, quienes eran consejeros principales, fueron sancionados por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) por irregularidades relacionadas con la campaña de las elecciones de 2023.

Ellos, además de Vielka Párraga, suplente en la lista de mujeres, fueron impulsados por la Revolución Ciudadana, algo prohibido y considerado una infracción grave. El nombre de Liga Azul provino de la denominación utilizada por el correísmo para buscar el votos por sus auspiciados.

De la Liga Azul se desprendió el caso Ligados, en el que se evidenció el interés del correísmo en el CPCCS. Los chats del teléfono del exconsejero Verduga, expuestos por la Fiscalía, mostraron la injerencia de actores externos en esa entidad que, si bien tiene un rol político, se presume apartidista.

El TCE generó precedente para regular campaña en redes

Hay candidatos que se presentarán como independientes pero detrás de ellos estarán actores políticos interesados. CNE debe hacer cumplir lo que dice la ley. Mauricio Alarcón Fundación Ciudadanía y Desarrollo

El origen de la disputa por ese espacio de poder radica en la facultad que tiene el CPCCS de designar a las autoridades de entidades clave como la Fiscalía, el Consejo Nacional Electoral, el Consejo de la Judicatura y las superintendencias.

Por esa razón no solo ha existido la Liga Azul. Líderes de otras organizaciones políticas, como el Partido Social Cristiano (PSC), también han promocionado a los candidatos de su preferencia y, para ello, las redes sociales fueron el espacio clave de difusión.

Pero ahora existe un precedente del Tribunal Contencioso Electoral (TCE). En la sentencia del 8 de mayo de 2024 sobre el exconsejero del CPCCS y también integrante de la Liga Azul, Alembert Vera, se definió una regla jurisprudencial.

“Las publicaciones realizadas por redes sociales o por cualquier medio de comunicación tradicional o no tradicional cuya connotación, contexto y contenido tengan por propósito movilizar la voluntad popular a favor de una candidatura o en perjuicio de alguna opción electoral, debe ser considerada publicidad electoral; y como tal, está sujeta a control por parte de los órganos de la Función Electoral”, dice la resolución de ese organismo.

El esquema de propaganda electoral para candidatos al CPCCS incluye el uso de aquello que el CNE diga. El control debe hacerse con el sistema de monitoreo de ese órgano. Esteban Ron Experto en Derecho electoral

Candidatos al CPCCS podrán realizar campaña

También existe otro precedente que garantiza, como parte de la libertad de expresión, que los aspirantes al CPCCS puedan realizar proselitismo político. Se trata de la sentencia del 29 de agosto de 2024 de la Corte Constitucional.

En el documento se señala: “sobre el proselitismo político que se realice por parte de ciudadanos y ciudadanas o candidatos y candidatas al CPCCS, este se entenderá como la posibilidad que ellos tienen para hacer uso del derecho a la libertad de expresión, sin que esto implique financiamiento estatal ni modificación al régimen legal de la propaganda y control electoral”.

Es decir, el CNE tiene la obligación de ejercer control durante la campaña en lo relacionado con las candidaturas al CPCCS, incluso en el espacio digital y en las redes sociales. Por ello, EXPRESO consultó al órgano sobre cómo se garantizará el cumplimiento del precedente marcado por el TCE para las elecciones de 2027.

La entidad respondió: “actualmente las áreas técnicas están elaborando la propuesta reglamentaria para la elección de las consejeras y consejeros del CPCCS 2027”.

Con eso en cuenta, según el CNE, una vez que la propuesta sea conocida y aprobada por las autoridades electorales, la misma será socializada.

CNE sí tiene herramientas, dicen expertos

Sobre el control, el director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, Mauricio Alarcón explicó que el interés político partidista en el CPCCS es evidente. “Hay candidatos que se presentarán como independientes pero detrás de ellos estarán actores políticos interesados”, señaló.

Pero agregó que las autoridades electorales tienen las herramientas para ejercer el control en cuanto a este tipo de candidaturas. “Sin excusas ni pretextos, el CNE deberá tener en cuenta lo que ocurra en redes sociales y pronunciamientos en medios de comunicación para hacer los controles y sancionar los comportamientos en contra de lo que no corresponda con la campaña apartidista”.

Por su parte, el experto en Derecho electoral, Esteban Ron explicó que, más allá de lo que ya establece la normativa electoral, no se cuenta con más tipos de controles. Entonces, lo que cabe es que el CNE sea enfático en las sanciones que puede acarrear el hacer campaña de la mano de un partido político.

Para esto, dice el experto, el sistema de monitoreo es importante para aplicar alertas tempranas.

El último CPCCS ha sido el origen de múltiples polémicas, destituciones y pugnas. Las elecciones 2027 se muestran como un nuevo espacio de disputa entre las fuerzas políticas que buscarán nuevamente un espacio de poder en esa entidad.

