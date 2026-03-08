Expreso
Aquiles Álvarez
Aquiles Álvarez es alcalde de Guayaquil desde mayo de 2023.archivo expreso

¿Aquiles Álvarez fue trasladado a la Cárcel del Encuentro? Esto dice su defensa

La defensa del alcalde de Guayaquil se pronunció sobre el presunto traslado hasta la provincia de Santa Elena

El presunto traslado del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, desde la cárcel de Latacunga hacia la cárcel del Encuentro, en Santa Elena, ha generado incertidumbre este 8 de marzo de 2026. Mientras su abogado, Ramiro García, afirma no haber recibido una notificación oficial por parte de las autoridades, una carta atribuida al burgomaestre sugiere que el movimiento se justifica bajo un supuesto plan contra su vida. Este escenario ocurre apenas horas después de que se dictara una segunda orden de prisión preventiva en el marco del caso Triple A.

La respuesta de la defensa de Aquiles Álvarez

En declaraciones exclusivas para Diario EXPRESO, el jurista Ramiro García aclaró la situación jurídica actual de su defendido. "No tenemos datos verificados, no nos han notificado nada", señaló el abogado respecto a los rumores de traslado. El equipo legal se mantiene a la espera de confirmación oficial sobre el paradero del funcionario, quien cumple prisión preventiva en la provincia de Cotopaxi.

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, está detenido en la cárcel de Cotopaxi, a donde fue trasladado para que cumpla la prisión preventiva por el caso Goleada.
El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, está detenido en la cárcel de Cotopaxi, a donde fue trasladado para que cumpla la prisión preventiva por el caso Goleada.Foto: Gloria Taco/ EXPRESO

La presunta carta de Aquiles Álvarez desde prisión

Pese a la falta de reportes oficiales, David Norero, exsecretario del Concejo Municipal y actual colaborador en la defensa del alcalde, difundió en su cuenta de X un mensaje presuntamente escrito por Álvarez. En el texto, el alcalde cuestiona los motivos de su movilización a la Cárcel del Encuentro.

"Me trasladan a Santa Elena invocando un supuesto 'plan contra mi vida' basado en informes reservados", cita la publicación. En el mismo mensaje, Aquiles Álvarez defiende a la organización política RC5 y califica la acción como un intento de acusación política sin pruebas.

Segunda orden de prisión por el caso Triple A

La tensión alrededor del traslado aumentó tras la decisión del Tribunal del caso Triple A este 8 de marzo. Los magistrados dictaron una nueva orden de prisión preventiva contra el alcalde, complicando su situación jurídica y motivando, presuntamente, los cambios en su custodia por razones de seguridad estatal.

