Álvarez sobe prisión preventiva en Triple A: "Alertas están plenamente justificadas"

La justicia ecuatoriana dictó este 8 de marzo de 2026 una segunda orden de prisión preventiva contra el alcalde de Guayaquil

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, ya guardaba prisión preventiva por el caso Goleada, sobre presunto lavado de activos y defraudación tributrias.

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, rompe el silencio desde la cárcel de Latacunga tras la decisión del Tribunal en el caso Triple A. Álvarez cuestiona las "5.000 alertas" de su grillete y denuncia persecución judicial en su contra. Es la segunda orden de prisión preventiva contra Álvarez, la otra está relacionada con el caso Goleada, sobre presunta delincuencia organizada.

Aquiles Álvarez responde a la prisión preventiva

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, se pronunció este 8 de marzo de 2026 sobre la orden de prisión preventiva dictada en su contra en el caso Triple A, que investiga un presunto comercio irregular de combustible.

A través de su cuenta de X, el alcalde Álvarez sostuvo que la orden de prisión preventiva se tomó pese a que "las pruebas presentadas demuestran que no existe fundamento real para sostener esta medida". El funcionario, quien ya se encuentra recluido, criticó la celeridad del proceso penal en su contra.

RELACIONADAS Fiscalía señaló a Álvarez y 4 procesados más como autores en el caso Triple A

Álvarez también señaló que durante semanas se ha construido una narrativa sobre un supuesto intento de fuga, motivado por un informe del Servicio de Atención a las Personas Privadas de la Libertad (SNAI) que reportaría más de cinco mil alertas emitidas por su grillete electrónico.

"La pregunta es evidente: ¿cómo puede alguien pretender escapar cinco mil veces? Más aún cuando fue la propia autoridad la que retiró el grillete electrónico antes de mi traslado a Latacunga", comentó Álvarez en su cuenta de X.

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, asistió a la audiencia de juicio de forma telemática; mientras que su abogado, Ramiro García acudió al Complejo Judicial en Quito. Foto: Matthew Herrera/ EXPRESO

La situación jurídica en el caso Triple A

La medida, según continuó, solo "reflejan una forma preocupante de operar de la justicia: con discrecionalidad, con rapidez cuando se trata de perseguir, y con una preocupante ligereza frente a los hechos". También adelantó que "seguiremos enfrentando este proceso con firmeza y con la convicción de que la verdad terminará imponiéndose".

Este 8 de marzo de 2026, el Tribunal del caso Triple A dictó prisión preventiva para el alcalde de Guayaquil y dispuso emitir la boleta de encarcelamiento al considerar que él alteró el dispositivo electrónico que debía portar como parte de las medidas cautelares alternativas.

En su decisión, los magistrados consideraron que las presentaciones periódicas del alcalde resultan ineficaces. Por ello, ordenaron oficiar al SNAI y a la Comandancia para ejecutar la medida de privación de la libertad.

Segunda orden de prisión para el alcalde de Guayaquil

Esta es la segunda orden de prisión preventiva en contra de Aquiles Álvarez. El 11 de febrero de 2026, el juez Jairo García dispuso su reclusión en el denominado caso Goleada, que investiga presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria. Actualmente, el burgomaestre permanece en la cárcel de Latacunga, en Cotopaxi.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!