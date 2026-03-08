Fiscalía señaló a Álvarez y 4 procesados más como autores en el caso Triple A

En el inicio del juicio, la Fiscalía señaló a 5 procesados como autores de la comercialización ilegal de combustibles

La audiencia de juicio del caso Triple A se inició este 8 de marzo de 2026 en el Complejo Judicial Norte de Quito.

La audiencia del juicio del caso Triple A comenzó la mañana de este 8 de marzo de 2026 en el Complejo Judicial Norte de Quito, después de que el Tribunal dispuso la orden de prisión preventiva en contra del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. El juez ponente, Jorge Sánchez, dio por iniciada la diligencia con la exposición de los alegatos de apertura de la Fiscalía.

Durante su intervención, la fiscal señaló a Álvarez, Raúl Zambrano, Fausto Vaca, Rosa Ortiz y Edgar Campoverde como autores directos del delito de comercialización ilegal de combustibles, cuya actividad habría causado un perjuicio económico al Estado que ascendería a 61'502.658 dólares.

Según Fiscalía, la actividad se habría perpetrado a través de las empresas Copedesa, Corpalubri, Ternape e Indudiesel, las cuales vendieron combustible a empresas ubicadas en zonas fronterizas y el mar territorial, comercializaron el recurso a gran escala y lo distribuyeron a estaciones de servicio con aparente exceso.

La representante del Ministerio Público dijo que durante el juicio demostrará que Álvarez fue representante legal y accionista de Copedesa, Corpalubri, Ternape e Indudiesel. Las dos primeras empresas comercializaban combustibles para el segmento automotriz e industrial, respectivamente, mientras que la tercera se dedicaba al segmento naviero nacional e internacional, las cuales habrían obtenido autorizaciones de manera ilegal.

Además señaló a las compañías por la aparente compra de combustible de naviero para entregarlo al sector industrial, cuando no estaban autorizadas a hacerlo. La diferencia entre el combustible con subsidio y el que tenía un valor elevado habría generado beneficios económicos ilegales.

Aparte de los seis procesados, en el caso Triple A también se investigan a otras 16 personas, entre naturales y jurídicas (empresas).

Petroecuador y Arch habla de "red" y "plan"

Luego de la intervención de la fiscal, intervino el procurador de Petroecuador, quien también mencionó a los procesados y dijo que ellos habrían conformado una red integrada por personas naturales y jurídicas que desviaban combustible a sectores no autorizados, generando beneficio económico indebido y ocasionando un perjuicio al Estado.

El representante de la estatal petrolera manifestó que el caso "no es incumplimiento contractual, hubo un mecanismo estructurado para el desvío de combustible a empresas, centros de almacenamiento, que permitió entregar combustible" de forma ilegal.

Al momento participa el representante de la Agencia de Regulación y Comercialización de Hidrocarburos (Arch), quien manifestó que el delito de comercialización ilegal de combustibles es parte de "un plan es estratégico" de los involucrados.

El Tribunal señaló que la diligencia se desarrollará hasta las 13:00, puesto que los magistrados deben actuar en otra audiencia de juicio a las 14:30, por una causa de delincuencia organizada distinta al caso Triple A.

