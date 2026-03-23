Guillermo Churuchumbi: “Divididos, el país se va a la ruina y acabará la democracia”

Coordinador nacional de Pachakutik analiza el escenario hacia las seccionales 2027 y advierte sobre riesgos a la democracia

Guillermo Churuchumbi, coordinador nacional de Pachakutik, expone la estrategia del movimiento frente a las elecciones seccionales de 2027.

Guillermo Churuchumbi, coordinador nacional del movimiento Unidad Plurinacional Pachakutik, dialogó con EXPRESO sobre las proyecciones de la organización frente a las próximas elecciones seccionales de 2027. Además, analiza el ambiente político preelectoral y las posibilidades de concretar alianzas.

Hoja de vida. Coordinador nacional del movimiento Unidad Plurinacional Pachakutik. Exalcalde de Cayambe, cantón de Pichincha (2014 - 2023). Licenciado en Ciencias de la Educación, graduado en la Universidad Politécnica Salesiana. Magíster en Estudios Latinoamericanos, titulo obtenido en la Universidad Andina Simón Bolívar.

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- Para los comicios seccionales de 2027, ¿cómo llega Pachakutik (PK)?

- Desde el año pasado, hemos realizado un proceso de reorganización, de renovación, de cambios de la directiva en las 24 provincias del país. También hemos arrancado la escuela de formación ideológica política dirigido para los jóvenes, hombres y mujeres del campo y de la ciudad. Creemos que es importante que los ciudadanos y la militancia de Pachakutik tenga una postura para la gestión de la política pública para elaborar los proyectos, para el desarrollo.

En octubre de 2025, más de 200 líderes indígenas fueron perseguidos por exigir justicia ante el alza de combustibles.

- ¿Cuál será el objetivo de la organización en 2027: consolidar los territorios que ya gobiernan o expandirse?

- Para nosotros es importante consolidarnos en la Amazonía y en la Sierra. Es nuestra responsabilidad asumir retos y desafíos en la Costa, ya que es donde tenemos menos militantes, aunque tenemos organizaciones de las nacionalidades indígenas en la costa. (A pesar de ello) Estamos tejiendo alianzas con productores arroceros, maiceros y pescadores artesanales. En estos tiempos, creemos que es importante generar procesos de unidad entre organizaciones sociales.

- En la Costa ¿para qué alcaldías y prefecturas, visualizan participar?

- Santo Domingo, Esmeraldas. En Guayas, estamos coordinando reuniones.

- En cuanto a los gobiernos provinciales, ¿a quiénes van a apoyar para que se postulen para la reelección?

- En estos días, en todas las provincias, nosotros estamos evaluando la ejecución del presupuesto, la concreción de los proyectos de acuerdo con las competencias, también el grado de participación que hayan tenido la sociedad civil, las organizaciones en la gestión pública.

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- Varios políticos están enfrentando procesos judiciales. ¿Cómo interpreta Pachakutik esta judicialización a la política?

- Es una situación muy lamentable; no estamos de acuerdo. Vivimos en un estado de derecho, en democracia y por lo tanto la ciudadanía (es la) que (debe) tomar decisiones (y decidir) a quién apoyar. No debe haber niveles de persecución a los partidos políticos, ya sean grandes, pequeños o medianos; tienen interés de desaparecerlos y eso sí es vulnerar el derecho a la participación política, al estado de derecho, al derecho de la ciudadanía a elegir o ser elegidos en las próximas elecciones.

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Democracia es participación y diversidad de voces. El Estado debe garantizar la inclusión política de todos.

- ¿Cuáles son los riesgos que tendría la democracia al seguir esta persecución política a líderes políticos?

- Si es que se persigue a los líderes políticos y a los luchadores sociales (se) está atentando (contra) la democracia y el riesgo es que el régimen se transforme en un gobierno autoritario.

- ¿Qué riesgos identifica PK para sus propios cuadros frente a este escenario?

- Esperemos que nos respeten las primarias internas y la democracia comunitaria que tenemos en Pachakutik. En el movimiento no existen chequeras ni dueños del partido; la militancia, las organizaciones son las que definen y deciden sus candidaturas.

- ¿Es viable una reunificación de la izquierda como se intentó en procesos electorales anteriores?

- Sí es posible, pero necesitamos deponer actitudes de discriminación, de racismo y de sectarismo. Creemos que es importante deponer (posturas) para buscar mecanismos de diálogo y no pensar solamente en un minúsculo grupo económico. Es importante la unidad de todos los ecuatorianos; en Ecuador necesitamos más diálogo, sinceridad, transparencia.

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- ¿Se unirían las izquierdas?

- Aspiramos que en el futuro se pueda (dar) este proceso de unidades del centro a la izquierda, (ya que) divididos, este país se va a la ruina, acabará la democracia, imprimirá el libre mercado que profundiza más (la) pobreza.

- ¿Existe la posibilidad de un acuerdo con Revolución Ciudadana en determinados territorios?

- No hemos hablado nada. Vamos a realizar las convenciones regionales y la nacional; esos serán los espacios democráticos donde evaluaremos con quién realizaremos alianzas y con quién no.

- ¿Considerarían respaldar a una figura como Jan Topic hacia la Alcaldía de Durán?

- Es importante que, si elaboramos un programa de gobierno, con un acuerdo mínimo para superar la pobreza, la miseria, para trabajar, para contrarrestar y terminar el tema de la violencia y la inseguridad, claro que es posible.

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