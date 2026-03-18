Vecinos cuestionan decisión municipal que permitiría construir Blue Town Center

Moradores alertan por el impacto vial en la vía a la Costa. Se prevé que funcionarios del Municipio visiten la zona

Así se visualiza la construcción de la obra inmobiliaria Blue Town; está prevista que se edifique en la vía a la Costa, al lado de la urbanización Puerto Azul.

El colectivo Vía a la Costa Progresa expresó su preocupación por la resolución del Municipio de Guayaquil, que negó un recurso presentado por el comité de Puerto Azul. La acción buscaba suspender la construcción del proyecto inmobiliario Blue Town Center, que ahora queda habilitado para continuar. Según los moradores, la obra podría generar afectaciones en este sector de la ciudad.

El martes 17 de marzo de 2026, Andrés Ortiz, abogado de la constructora Shiva, se pronunció sobre el tema a través de su cuenta personal en X. En su publicación, aseguró que el comité de Puerto Azul volvió a perder en el Municipio de Guayaquil.

Además, indicó que se les negó el recurso de aclaración y ampliación relacionado con la revisión de oficio del Registro de Construcción de Blue Town Center. Ortiz añadió que la empresa ha obtenido fallos favorables en todas las instancias donde se ha cuestionado el proyecto.

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También precisó que han superado recursos y acciones tanto en la Prefectura del Guayas como en el Municipio de Guayaquil y en el Ministerio del Ambiente y Energía. En ese contexto, sostuvo que, tras la revocatoria de las medidas de suspensión, la constructora Shiva iniciará de inmediato la ejecución de la obra.

Temor por impacto ambiental

Al respecto, Iván Falcones, coordinador del colectivo Vía a la Costa Progresa, afirmó que la comunidad asentada en la vía a la Costa, en el oeste de Guayaquil, mantiene su preocupación por el impacto del proyecto. Señaló que uno de los principales temores es la posible afectación al flujo de agua que emerge del terreno.

Advirtió que este recurso hídrico podría provenir del cerro Azul, declarado Bosque y Vegetación Protectora el 6 de marzo de 2026. En esa línea, Cristóbal Zurita, integrante del colectivo, sostuvo que la ciudadanía pide que se priorice la justicia y que su voz sea escuchada en el proceso.

Consideró que los criterios técnicos deben prevalecer en la toma de decisiones. A su juicio, el análisis científico es clave para determinar los posibles impactos de la obra.

Estudios y antecedentes del terreno

Los residentes de la urbanización Puerto Azul, donde se construirá el megaproyecto inmobiliario comercial, a la altura del kilómetro 10,5 de la vía a la Costa, han asegurado que existen estudios que respaldan sus preocupaciones. Recordaron que en agosto de 2024, presentaron un análisis físico-químico elaborado por la firma Camacho & Cifuentes.

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El informe concluye, indicaron, que los minerales presentes en el líquido corresponden a características de un cauce subterráneo que desciende del cerro Azul, y no a acumulaciones producto de la lluvia. Por ello, los moradores del sector se resisten a la construcción de la obra.

Zurita manifestó que el terreno en cuestión permanece cubierto de agua incluso en época seca, una condición que, asegura, ha sido constante en el tiempo. Señaló que reside en el sector desde hace 16 años, lo que, a su criterio, le permite dar fe de esa realidad.

Esa versión es respaldada por José de la Gasca Guerra, presidente del comité de Puerto Azul. Indicó que vive en la zona desde hace más de 40 años y que el predio siempre ha presentado características pantanosas.

Pedido al Municipio y alerta por tráfico

El colectivo Vía a la Costa Progresa solicitó a la alcaldesa de Guayaquil, Tatiana Coronel, que intervenga y disponga un análisis técnico integral sobre el acuífero subterráneo (ojo de agua). Además, pidió que se evalúe el impacto vial que generará la construcción en la vía a la Costa, considerando la carga vehicular actual de la zona.

Zurita recalcó que los efectos del proyecto no solo alcanzarían a los residentes de una urbanización, sino a toda la población del sector. Advirtió que la obra podría detonar mayores problemas de circulación vehicular, debido a la proyección de cerca de 980 estacionamientos y a una afluencia estimada de hasta 5.000 visitantes diarios.

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El integrante del colectivo añadió que esta presión sobre el tránsito podría agravarse en épocas escolares. También señaló que el escenario sería más complejo conforme se consoliden nuevas urbanizaciones en Chongón, lo que incrementaría la demanda vehicular en el corredor vial.

Municipio revisará permisos

De la Gasca Guerra dijo a EXPRESO que, junto a otros integrantes del sector, el miércoles 18 de marzo, mantuvo una reunión con representantes del Municipio de Guayaquil. Según relató, en ese encuentro se les indicó que el Cabildo revisará cómo la constructora obtuvo los permisos.

El dirigente añadió que el Comité insistió en que, en esa zona, no se permiten edificaciones de más de cuatro pisos. También advirtió que el sector ya presenta una alta concentración de centros comerciales, lo que agrava la preocupación de los moradores. Se prevé que funcionarios municipales realicen una inspección en el área en los próximos días.

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