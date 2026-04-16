Premios REM 2026: Jombriel y Dayanara repiten como los más escuchados en Ecuador
La quinta edición de los Premios REM reconoció a los artistas más escuchados de la escena musical en Ecuador este miércoles
Jombriel y Dayanara marcan la gala de los Premios REM 2026 al consolidarse como los artistas más escuchados del país en radio y plataformas. Ambos repiten reconocimiento en distintas categorías, confirmando su presencia en el consumo musical ecuatoriano.
Jombriel se llevó los premios a Artista masculino más escuchado en plataformas y Artista masculino más escuchado en radio. Durante su intervención, agradeció a su equipo de trabajo y dedicó el galardón a su hijo recién nacido.
Entretenimiento
Miss Grand All Stars 2026: Samantha Quenedit vuelve a representar a Ecuador en concurso de belleza
Madelayne Iveth Lynch Lucas
Dayanara también repitió triunfo al ganar como Artista femenina más escuchada en plataformas y Artista femenina más escuchada en radio. La cantante subió al escenario acompañada de una barra de apoyo y agradeció a SAYCE y a los Premios REM por abrir espacios para los artistas ecuatorianos.
La doble premiación de ambos artistas refleja el comportamiento del público en Ecuador, donde sus canciones lideran tanto en emisoras como en entornos digitales.
Premios REM 2026: lista de categorías y ganadores de la gala
La quinta edición de los Premios REM de SAYCE reunió a artistas de distintos géneros en una noche que reconoció lo más escuchado en radio y plataformas en Ecuador. Estos fueron algunos de los ganadores de la gala:
Entretenimiento
Mar Rendón: Crece la controversia entre la artista y su casa discográfica
Ingrid Balseca
- Artista femenino trayectoria géneros populares: María de los Ángeles
- Artista masculino trayectoria géneros populares: Gerardo Morán
- Grupo o dúo géneros populares: Don Medardo y sus Players
- Premio especial trayectoria: Segundo Rosero
- Artista femenina más escuchada en plataformas: Dayanara
- Artista masculino más escuchado en plataformas: Jombriel
- Grupo o dúo más escuchado en plataformas: Unísono
- Artista femenina más escuchada en radio: Dayanara
- Artista masculino más escuchado en radio: Jombriel
- Grupo o dúo más escuchado en radio: Verde 70
- Música alternativa femenina: Luz Pinos
- Artista masculino más escuchado alternativo: Gonzalo Ávila
- Artista o grupo alternativo: Estamos Perdidos