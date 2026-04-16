Premios REM 2026: Jombriel y Dayanara repiten como los más escuchados en Ecuador

Publicado por Alejandro Puga Creado: Actualizado:

Jombriel y Dayanara marcan la gala de los Premios REM 2026 al consolidarse como los artistas más escuchados del país en radio y plataformas. Ambos repiten reconocimiento en distintas categorías, confirmando su presencia en el consumo musical ecuatoriano.

Jombriel se llevó los premios a Artista masculino más escuchado en plataformas y Artista masculino más escuchado en radio. Durante su intervención, agradeció a su equipo de trabajo y dedicó el galardón a su hijo recién nacido.

Jombriel gana el galardón de artista masculino más escuchado en los premios REM.Francisco Flores

Dayanara también repitió triunfo al ganar como Artista femenina más escuchada en plataformas y Artista femenina más escuchada en radio. La cantante subió al escenario acompañada de una barra de apoyo y agradeció a SAYCE y a los Premios REM por abrir espacios para los artistas ecuatorianos.

La doble premiación de ambos artistas refleja el comportamiento del público en Ecuador, donde sus canciones lideran tanto en emisoras como en entornos digitales.

Premios REM 2026: lista de categorías y ganadores de la gala

La quinta edición de los Premios REM de SAYCE reunió a artistas de distintos géneros en una noche que reconoció lo más escuchado en radio y plataformas en Ecuador. Estos fueron algunos de los ganadores de la gala:

Artista femenino trayectoria géneros populares: María de los Ángeles

Artista masculino trayectoria géneros populares: Gerardo Morán

Grupo o dúo géneros populares: Don Medardo y sus Players

Premio especial trayectoria: Segundo Rosero

Artista femenina más escuchada en plataformas: Dayanara

Artista masculino más escuchado en plataformas: Jombriel

Grupo o dúo más escuchado en plataformas: Unísono

Artista femenina más escuchada en radio: Dayanara

Artista masculino más escuchado en radio: Jombriel

Grupo o dúo más escuchado en radio: Verde 70

Música alternativa femenina: Luz Pinos

Artista masculino más escuchado alternativo: Gonzalo Ávila