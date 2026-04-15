Miss Grand All Stars 2026: Samantha Quenedit vuelve a representar a Ecuador en concurso de belleza

Publicado por Madelayne Iveth Lynch Lucas Creado: Actualizado:

Samantha Quenedit ha sido confirmada como la candidata oficial de Ecuador para participar en la primera edición del Miss Grand All Stars 2026. La noticia fue anunciada a través de la cuenta oficial de Instagram del Miss Grand International, certamen en el que Samantha logró destacarse al llegar al top 22 en una edición anterior.

"Samantha Quenedit es una reina de belleza e intérprete ecuatoriana cuyo viaje se define por la pasión, resistencia y excelencia artística. Con una sólida base en la actuación teatral, ha evolucionado continuamente hasta convertirse en una figura segura e inspiradora, representando tanto la belleza como el talento en plataformas nacionales e internacionales", es parte de la descripción del concurso al anunciar a Quenedit.

El Miss Grand All Stars 2026 promete ser una competencia de alto nivel, en la cual la ganadora no solo obtendrá el prestigioso título, sino que también recibirá un premio monetario que oscila entre los $100,000 y $1,000,000. Este certamen, que reúne a las mejores representantes de otros concursos, ha capturado la atención de fanáticos y expertos del certamen por su gran prestigio y nivel competitivo.

Uno de los requisitos clave para participar en este evento es que las candidatas deben haber competido previamente en un concurso internacional de belleza. En este caso, Samantha cumple con este requisito, ya que su destacada participación en el Miss Grand International le permitió asegurar su lugar en este evento exclusivo.

¿Cuándo y dónde se realizará el Miss Grand All Stars 2026?

El evento se llevará a cabo en Bangkok, Tailandia, y las actividades comenzarán el 18 de mayo de 2026, con la gran final programada para el 30 de mayo de 2026.