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Ana Galarza
Ana Galarza, una de las aspirantes al certamen de belleza.Cortesía

Miss Universo Ecuador: Influencers, madres y figuras públicas entre candidatas

Las aspirantes para participar en el casting llegaron desde diferentes puntos del país

El hotel Marriott fue el escenario del casting oficial rumbo a Miss Universo Ecuador 2026 y a las demás franquicias del CNB (Concurso Nacional de la Belleza). Aunque más de 100 aspirantes se inscribieron hace cerca de dos meses, solo 60 llegaron a esta fase. Las candidatas arribaron desde Pichincha, Guayas, Azuay y Esmeraldas, mientras que otras participaron de forma virtual desde Estados Unidos y México.

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En pasarela, hubo diversidad. Mujeres solteras, casadas y con hijos desfilaron en traje de cóctel y de baño, frente a un jurado liderado por Tahiz y Miguel Panus. Junto a ellos estuvieron Gisel Salvador, Carolina Aguirre, Jussueth Morán, Cristina Reyes, Samantha Quenedit (Miss Grand Ecuador 2025) y la actual Miss Universo Ecuador, Nadia Mejía.

Martín Calle, Marcele Ruete y David Reinoso.

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Más allá de la pasarela lo que llamó la atención en esta edición fue la variedad de perfiles: Influencers, creadoras de contenido y figuras conocidas de la farándula y política.

Rostros conocidos

Samara Montero es una de las aspirantes. La actriz y creadora de contenido, radicada en México, realizó su proceso de manera virtual desde la capital azteca.

Ana Galarza, exasambleísta con pasado en certámenes de belleza, participó en 2010 rumbo a Miss Universo y representó al país en Miss Mundo. Vuelve en una etapa distinta. A sus 32 años y siendo madre de dos hijos, busca abrirse espacio nuevamente en la competencia.

Quien tampoco pasó desapercibida fue Dalia Bucaram, la creadora de contenido, hija de Gabriela Pazmiño y Dalo Bucaram. Ella misma anticipó que habría comentarios divididos por su intervención y no se equivocó, ya empezaron con ellos en redes sociales. Deben bañarse en aceite para que todo les ruede. Falta conocer quiénes ingresarán al concurso.

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