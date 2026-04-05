Miss Universo Ecuador: Influencers, madres y figuras públicas entre candidatas

Las aspirantes para participar en el casting llegaron desde diferentes puntos del país

Ana Galarza, una de las aspirantes al certamen de belleza.

El hotel Marriott fue el escenario del casting oficial rumbo a Miss Universo Ecuador 2026 y a las demás franquicias del CNB (Concurso Nacional de la Belleza). Aunque más de 100 aspirantes se inscribieron hace cerca de dos meses, solo 60 llegaron a esta fase. Las candidatas arribaron desde Pichincha, Guayas, Azuay y Esmeraldas, mientras que otras participaron de forma virtual desde Estados Unidos y México.

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En pasarela, hubo diversidad. Mujeres solteras, casadas y con hijos desfilaron en traje de cóctel y de baño, frente a un jurado liderado por Tahiz y Miguel Panus. Junto a ellos estuvieron Gisel Salvador, Carolina Aguirre, Jussueth Morán, Cristina Reyes, Samantha Quenedit (Miss Grand Ecuador 2025) y la actual Miss Universo Ecuador, Nadia Mejía.

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Más allá de la pasarela lo que llamó la atención en esta edición fue la variedad de perfiles: Influencers, creadoras de contenido y figuras conocidas de la farándula y política.

Rostros conocidos

Samara Montero es una de las aspirantes. La actriz y creadora de contenido, radicada en México, realizó su proceso de manera virtual desde la capital azteca.

Ana Galarza, exasambleísta con pasado en certámenes de belleza, participó en 2010 rumbo a Miss Universo y representó al país en Miss Mundo. Vuelve en una etapa distinta. A sus 32 años y siendo madre de dos hijos, busca abrirse espacio nuevamente en la competencia.

Quien tampoco pasó desapercibida fue Dalia Bucaram, la creadora de contenido, hija de Gabriela Pazmiño y Dalo Bucaram. Ella misma anticipó que habría comentarios divididos por su intervención y no se equivocó, ya empezaron con ellos en redes sociales. Deben bañarse en aceite para que todo les ruede. Falta conocer quiénes ingresarán al concurso.

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