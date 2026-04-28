Acción de protección pone en jaque la selección del nuevo Fiscal General del Estado en Ecuador

Publicado por Richard Josue Jimenez Mora Creado: Actualizado:

Las claves del caso David Fiallo demanda al concurso de Fiscal General tras ser excluido de los postulantes admitidos.

Jueza niega medida cautelar pero fija audiencia para el 8 de mayo en el Complejo Judicial Norte.

El proceso sigue con 28 aptos mientras la presidenta de la comisión enfrenta una investigación.

El proceso para designar al nuevo Fiscal General del Estado enfrenta un nuevo obstáculo tras la interposición de una acción de protección con medida cautelar por parte de David Wilfrido Fiallo Bermúdez. El postulante, quien fue inadmitido del certamen, denuncia la vulneración de sus derechos constitucionales y busca su reincorporación inmediata al concurso que actualmente avanza a la fase de méritos.

Los argumentos de David Fiallo contra la Comisión de Selección

El jurista David Wilfrido Fiallo Bermúdez presentó la demanda el pasado 17 de abril de 2026, alegando que la Comisión Ciudadana de Selección incurrió en una arbitrariedad administrativa al excluirlo del proceso. Según el demandante, se violó el principio de eficacia y su derecho al debido proceso, ya que no se le permitió subsanar información ni se realizó una verificación previa de sus certificaciones e historia laboral.

Fiallo sostiene que su descalificación afecta sus derechos políticos de acceso a funciones públicas. Por esta razón, el recurso legal pretende frenar cualquier avance que lo deje fuera de la contienda por el máximo cargo de la Fiscalía General del Estado.

La Comisión Ciudadana de Selección realizó este 21 de abril de 2026 el sorteo de los expedientes de los 28 postulantes a fiscal general admitidos.CORTESÍA/CPCCS

Justicia niega medida cautelar pero fija fecha de audiencia

La jueza Carmen Virginia Romero Ramírez, de la Unidad Judicial Civil de Quito, tomó las primeras determinaciones sobre el caso:

Negativa de medida cautelar : Se rechazó la solicitud de reincorporación inmediata de Fiallo.

: Se rechazó la solicitud de reincorporación inmediata de Fiallo. Admisión de la acción : El proceso legal continuará para analizar la presunta vulneración de derechos.

: El proceso legal continuará para analizar la presunta vulneración de derechos. Audiencia pública: La diligencia se realizará el viernes 8 de mayo de 2026 a las 15:00 en el Complejo Judicial Norte.

Un concurso rodeado de polémicas y denuncias

Este revés judicial coincide con la investigación que pesa sobre Cynthia Jacho, presidenta de la Comisión de Selección. Jacho es señalada por un presunto conflicto de intereses tras una denuncia del asambleísta Luis Fernando Molina, lo que suma presión a un certamen clave para la justicia en Ecuador.

Detalles del recurso judicial: