Cynthia Jacho enfrenta indagación de Fiscalía, según el correísmo: ¿Qué se investiga?

Publicado por Daniel Alejandro Romero Páez Creado: Actualizado:

La presidenta de la Comisión Ciudadana de Selección en el concurso para la designación del nuevo fiscal general, Cynthia Jacho, enfrenta una indagación de la Fiscalía. Así lo anunció el asambleísta de la Revolución Ciudadana, Luis Fernando Molina, este 27 de abril de 2026.

El legislador cuestionó la permanencia de Jacho en dicha comisión, al señalar que enfrentaría un conflicto de intereses, ya que forma parte del proceso de designación del nuevo fiscal mientras es investigada por la misma Fiscalía.

“Se nos ha notificado para que en los próximos días se haga un reconocimiento de firma y eso nos llama la atención. Lo que se hizo desde la Asamblea Nacional es poner en conocimiento las denuncias que llegaron a nuestro conocimiento y la respuesta del ministro (del Trabajo) Harold Burbano”, señaló Molina.

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El legislador recordó que el Ministerio Público tiene la facultad de iniciar una investigación de oficio sin la necesidad de solicitar ese reconocimiento de firmas.

Molina también recordó que Leonardo Alarcón, quien es el actual fiscal general, también participa en el concurso para una nueva designación en el cargo.

Luis Fernando Molina esa asambleísta de la Revolución Ciudadana.ARCHIVO/ASAMBLEA NACIONAL

¿Qué denunció el correísmo?

El asambleísta del bloque correísta, Luis Fernando Molina, señaló el pasado 14 de abril de 2026 que su bancada llevó adelante un proceso de fiscalización.

En ese contexto, aseguró contar con pruebas sobre presuntas irregularidades en los certificados de capacitación de Jacho. “Se nos había informado que los certificados que había presentado no tenían la validez ni la regularidad del caso”, dijo Molina.

“Le solicitamos al Ministerio del Trabajo que certifique la existencia de este centro”. Molina señaló que la respuesta fue que no está registrado en esa cartera de Estado. “Adicional a eso, el acuerdo ministerial al que hace referencia no corresponde a Aina Group”.

El legislador agregó que las certificaciones no se emiten a través de acuerdos, sino de resoluciones. “Es un hecho grave. La presidenta de la comisión técnica encargada de revisar las hojas y el expediente en el concurso de fiscal tiene documentos que no corresponden a la realidad”, mencionó Molina.