Corte Constitucional procesa demanda contra el CPCCS por concurso de nuevo fiscal

La sala aceptó el trámite impulsado en el legislativo. Instituciones del Estado tienen quince días para emitir su defensa

La Sala de Admisión de la Corte Constitucional del Ecuador admitió a trámite este 6 de abril una acción de inconstitucionalidad presentada por legisladores contra una resolución del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), pero rechazó suspender de forma provisional los efectos de la normativa impugnada el 13 de marzo de 2026.

Solicitud hecha por asambleístas

El dictamen judicial corresponde al caso 29-26-IN, bajo la ponencia de la jueza Karla Andrade Quevedo. La demanda impulsada por el asambleísta Luis Fernando Molina Onofa cuestiona legalmente el artículo 5 de la resolución CPCCS-PLE-SG-010-E-2025-0179, la cual fue expedida por el Pleno del organismo de participación el 20 de junio de 2025.

La @CorteConstEcu admitió a trámite la demanda de inconstitucionalidad contra el Reglamento del Concurso de Fiscal, que abre la puerta para que abogados vinculados a la defensa de delitos como narcotráfico y crimen organizado aspiren a la Fiscalía General del Estado.



Ahora la… pic.twitter.com/xqogGOeo9Q — Luis Fernando Molina (@LFMolinaO) April 6, 2026

Guerra por el control del gas: Trump amenaza con arrasar Irán si no cede en Ormuz Leer más

Aunque el tribunal, conformado por los magistrados Karla Andrade, Claudia Salgado y Alí Lozada, dio paso al escrutinio formal de la queja legislativa, enfatizó que no se hallaron elementos jurídicos suficientes para frenar la medida transitoriamente. La negativa a suspender la norma permite que las disposiciones emitidas por el Consejo sigan ejecutándose mientras la Corte resuelve el expediente de fondo.

Para avanzar en el análisis de competencias, la magistratura ordenó correr traslado de la demanda a las instituciones estatales con injerencia en el tema. El CPCCS, la Fiscalía General del Estado, el Consejo de la Judicatura y la Procuraduría tendrán un término de quince días para defender o impugnar la constitucionalidad de los apartados señalados.

Además, el organismo evaluador deberá entregar a los jueces constitucionales el expediente íntegro y los informes técnicos que justificaron la creación de dicha resolución hace un año.

RELACIONADAS Enmienda sobre CPCCS plantea declarar desiertos concursos para designar autoridades

Un proceso que ha tardado y es señalado

El proceso de selección ha provocado la renuncia de la cúpula de la veeduría ciudadana. Su coordinador, Hugo Arteaga, abandonó el proceso advirtiendo deficiencias severas en el cruce de información para la evaluación de méritos. Organizaciones civiles exigen explicaciones al CPCCS sobre los filtros aplicados a los 27 postulantes que continúan en el concurso, especialmente tras revelarse incrementos patrimoniales injustificados y falta de experticia penal en varios perfiles evaluados.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!