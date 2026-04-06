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El presidente Daniel Noboa envió a la Asamblea su proyecto de enmienda sobre el CPCCS.
El presidente Daniel Noboa envió a la Asamblea su proyecto de enmienda sobre el CPCCS.Cortesía: Presidencia.

Enmienda sobre CPCCS plantea declarar desiertos concursos para designar autoridades

La propuesta está en manos del CNE y la fecha de publicación de resultados, tras una eventual consulta popular, será clave

El presidente Daniel Noboa envió al Consejo Nacional Electoral (CNE) su propuesta de enmienda constitucional para restar funciones al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Si la iniciativa llega a las urnas y se impone el “sí”, los concursos en marcha para designar autoridades quedarían desiertos.

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Noboa remitió al CNE el proyecto de enmienda corregido. El documento incorporó las observaciones de la Corte Constitucional. El objetivo es que la Asamblea Nacional recupere la potestad de elegir a los titulares de los organismos de control.

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Hay, además, una disposición clave en la propuesta. Es la única disposición general y establece: “Se declaran desiertos todos los procesos de designación que se están llevando a cabo por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a la fecha de la publicación de los resultados del referéndum constitucional en el Registro Oficial".

CPCCS
Actualmente, el CPCCS se encarga de la organización de los procesos para la designación de autoridades de controlArchivo

El alcance de esta medida dependerá de la fecha que se fije para la consulta popular. Si el proceso se unifica con las elecciones seccionales y la designación de vocales del CPCCS, la votación se realizaría el 29 de noviembre de 2026.

El cronograma que apruebe el CNE definirá cuándo se publicarán los resultados. A partir de ese momento se determinará qué concursos pasarían a manos de la Asamblea.

Procesos de designación en curso:

  • Fiscal General 
  • Consejo Nacional Electoral
  • Tribunal Contencioso Electoral
  • Defensor del Pueblo

Ejecutivo vs. Corte Constitucional

Aunque Noboa envió la enmienda directamente al CNE, la Corte Constitucional dispuso que, una vez ajustada la propuesta, debía volver a su revisión antes de la emisión del decreto para el referéndum. En la práctica, el Ejecutivo omitió ese paso.

La decisión se dio en medio de la redefinición del calendario electoral. El CNE aprobó una actualización que adelanta las seccionales: los ecuatorianos ya no acudirán a las urnas el 14 de febrero de 2027, sino el 29 de noviembre de 2026.

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