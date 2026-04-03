Concurso Fiscal: Observatorio prende alertas por los perfiles de los candidatos

La Comisión Ciudadana de Selección y el Equipo Técnico de designación del Fiscal General del Estado se reunió el 1 de abril del 2026.

El concurso para designar al nuevo Fiscal General del Estado, a cargo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), avanza en medio de nuevos cuestionamientos sobre su transparencia, la calidad de los postulantes y las garantías institucionales del proceso.

A las dudas generadas por la selección de 27 candidatos de un total de 75 —sin un informe técnico público detallado— se suman advertencias de expertos y organizaciones civiles sobre debilidades en la evaluación de méritos, la falta de acceso a información y la limitada experiencia penal de parte de los aspirantes.

El jueves 2 de abril del 2026 renunciaron Hugo Arteaga, coordinador; la subcoordinadora y siete integrantes más de la veeduría ciudadana del Concurso Hace algo más de dos semanas también se fue Julio Aguilar, el secretario.

“No puedo avalar esas decisiones, hubo una reunión y pensé que la comisión emitiría un informe, para cruzar información”, señala Arteaga. Alerta que viene el proceso más crítico: evaluación de méritos y exámenes orales y escritos, “que se hace digitalmente”.

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Además, Arteaga lamenta la “desinstitucionalización que vive el país, una Fiscalía que obedece al poder de turno. Andrés Fantoni, presidente del Consejo, no ha posesionado a Alexandra Villacís, como presidenta de la Judicatura".

Otros sectores han mostrado inquietudes similares. Paúl Ocaña, presidente de la Federación Ecuatoriana de Abogados, coordina la veeduría cívica. Presentó una acción de acceso a la información porque requiere transparencia.

Esto dice el informe del ODJ sobre perfiles de postulantes del Concurso para Fiscal General del Estado

El jueves 2 de abril, el Observatorio de Derechos y Justicia (ODJ), que dirige la abogada María Dolores Miño, presentó un informe, tras analizar los perfiles de los 75 postulantes a ocupar el cargo de Fiscal General del Estado.

Entre otros hallazgos se revela que si bien el 98% de los aspirantes cumple con el requisito legal de contar con al menos 10 años de ejercicio profesional, solo el 61% acreditado experiencia específica y verificable en materia penal.

Apenas 39 de los 75 postulantes (5 2%) cumplen simultáneamente con el tiempo mínimo de experiencia profesional y la especialización en Derecho Penal.

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¿Qué se encontró en declaraciones patrimoniales de quienes quieren ser Fiscal General del Estado?

En algunos casos, la revisión de las declaraciones patrimoniales juradas presentadas ante la Contraloría General del Estado ha permitido identificar variaciones patrimoniales que ameritan una revisión más detallada por parte de las autoridades competentes.

Estas inconsistencias hacen necesario que los candidatos presenten las aclaraciones pertinentes, especialmente de cara a su continuidad en el proceso.

Así, según el ODJ, tres de los 27 postulantes que pasan a la siguiente fase registran alertas de incrementos patrimoniales: José Cevallos, del 721,43 % entre 2019 y 2025 no justificada con sus ingresos ni otros activos declarados.

Mario Fonseca, del 210 %, en ese mismo período. Y José Robalino, “por comportamiento errático y atípico, con oscilaciones masivas que van desde deudas superiores al millón de dólares hasta saldos positivos luego de dos años”. Además, el Observatorio alerta sobre posibles vínculos políticos de candidatos como José de La Gasca, exministro de Gobierno.

El retraso en la selección del Fiscal General del Estado

El CPCCS debió tener el reemplazo de Diana Salazar en abril del 2025. Se ha dicho que el concurso terminará en julio.

INFORME📌 | ODJ analizó los perfiles de los 75 postulantes al concurso de Fiscal General del Estado, con información de bases de datos públicas.



Detectamos que el 48% de candidatos admitidos presenta alertas de idoneidad y probidad🔍.



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