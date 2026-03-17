CPCCS avanza concurso de Fiscal: concluye revisión de 75 expedientes; sigue polémica

El ex secretario de la veeduría ciudadana habló sobre las dudas que le genera el proceso de selección

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) informó que la Comisión Ciudadana de Selección del Fiscal General del Estado concluyó la primera revisión individual de los 75 expedientes presentados por los postulantes. El avance se produce en medio de una polémica, tras la renuncia del secretario de la veeduría ciudadana del concurso, Julio Aguilar, quien aseguró que no podía avalar el proceso con su presencia.

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Aguilar cuestionó las condiciones en las que se desarrolló la fiscalización. “Nos han maltratado. No nos dejaron acercarnos a los comisionados; ¿cómo fiscalizamos si nos ubicaron a más de tres metros?”, señaló.

Según explicó, el 20 de febrero del 2026, la veeduría envió un oficio con 10 solicitudes, pero no obtuvo respuesta hasta el 9 de marzo, a las 23:00, cuando —afirma— todas fueron negadas. Entre los pedidos constaba la realización de una reunión para definir la metodología de revisión de expedientes.

El CPCCS confirmó el martes 17 de marzo de 2026 el cierre de esta primera fase y anunció una nueva etapa de verificación. “Con el objetivo de garantizar rigurosidad y una revisión exhaustiva de la información, se realizará un análisis adicional conjunto previo a la elaboración del informe de admisibilidad”, indicó la entidad.

Culmina primera revisión de expedientes⬇️⬇️ pic.twitter.com/Ew2LeAwsVx — Participa Ecuador (@CpccsEc) March 17, 2026

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"Pareciera que están volviendo a revisar los expedientes en la sesión de este martes 17 de marzo, escucho en la transmisión de la sesión que hay comisionados que piden hacer una nueva revisión del expediente 133 (por ejemplo). Si ya terminaron de revisar, basados en qué argumento lo harán. Rompe el debido proceso. Eso levanta suspicacias", dijo Aguilar, quien durante 13 meses fue parte de la veeduría ciudadana.

Las dudas de la veeduría ciudadana al concurso de Fiscal

El 27 de febrero, la Veeduría ciudadana para vigilar la transparencia del proceso de selección y designación del Fiscal General del Estado, envió un oficio a Andrés Fantoni, presidente del CPCCS. Le recuerdan que el 1 de octubre, el Pleno aprobó la incorporación y acreditación de otros 70 veedores. Entre ellos Yadira Cadena.

Para esa fecha, la vigilancia, dicen, había superado el 70 % de las etapas críticas. Por eso les llamó la atención que Cadena haya expresado en una sesión del Pleno del CPCCS: "en febrero del 2025 fuimos debidamente acreditados como veedores ciudadanos dentro del presente proceso, realizamos observación directa y permanente, tanto de manera virtual como presencial, pudiendo constatar que las actuaciones de control de participación ciudadana y control social y de las áreas técnicas se desarrollan conforme las disposiciones normativas".

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