Veedor renuncia entre críticas sobre opacidad al concurso para elegir Fiscal General

El exsecretario de la veeduría ciudadana del concurso cuestionó al CPCCS por limitar el trabajo de observación

Julio Aguilar, secretario de la veeduría ciudadana del concurso público de méritos y oposición para designar al próximo Fiscal General, presentó su renuncia irrevocable al cargo en medio de cuestionamientos al desarrollo del proceso impulsado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

“No puedo avalar con mi presencia el concurso para elegir al Fiscal. He presentado mi renuncia irrevocable a la secretaría de la veeduría... soy un migrante retornado, no soy una persona pública, yo quería vigilar para que salga el mejor”, señaló Aguilar al explicar su decisión.

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Según el ahora exsecretario, los problemas surgen por la falta de colaboración del CPCCS, cuya comisión ciudadana avanza en la revisión de las carpetas de 75 aspirantes para verificar si cumplen o no con los requisitos dentro del proceso para designar a la nueva autoridad de la Fiscalía General del Estado.

Aguilar cuestionó que el trabajo de los veedores se pretende realizar con limitaciones que, a su criterio, impiden cumplir adecuadamente su función de control ciudadano. Señaló que la revisión de documentos se realiza con los veedores a varios metros de distancia.

“La veeduría tiene que validar el trabajo de los comisionados. Debemos saber si el documento que ellos están manejando es original o una copia certificada”, indicó.

Defendió un trabajo técnico y no político

También aclaró que las observaciones realizadas por la veeduría no tienen motivaciones políticas. “Nosotros nunca nos hemos metido a descalificar el reglamento ni a los candidatos, ni hemos hablado de cuestiones políticas. Solo hemos hablado de la parte técnica y de lo que nos permite hacer el reglamento”, sostuvo.

Agregó que, según las normas del concurso, los veedores pueden estar junto al comisionado durante la revisión de los expedientes, lo que permitiría verificar directamente la documentación presentada.

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“El reglamento nos permite estar al lado del comisionado, pero ahora quieren romper con todo lo que siempre han hecho los veedores en todos los concursos”, manifestó.

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Aguilar también criticó que desde el 20 de febrero los veedores solicitaron a la CPCCS un espacio adecuado y detalles sobre la metodología que se aplicaría para revisar las carpetas de los aspirantes, pedidos que, según dijo, no fueron atendidos.

Se queja por los obstáculos

Otro reclamo se relaciona con la falta de anticipación en las convocatorias. Como ejemplo mencionó la reunión convocada para el 10 de marzo, cuya notificación habría sido enviada con menos de 24 horas de anticipación. “¿Cómo que yo, que soy de Guayaquil, voy a llegar?”, cuestionó.

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