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Primera semana del toque de queda, vigente en Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas
Primera semana del toque de queda, vigente en Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo de los TsáchilasCortesía

Toque de queda en Ecuador: 897 detenidos y caída de criminales en la primera semana

Entre los arrestos sobresalió la captura de un Objetivo Criminal Priorizado, conocido como Wiwi o Teniente

Durante la primera semana del toque de queda, vigente en Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas por considerarse provincias afectadas por altos índices de violencia, las fuerzas de seguridad detuvieron a 897 personas. El Gobierno atribuye esta situación a enfrentamientos entre organizaciones criminales.

(Sigue leyendo: Toque de queda: Reimberg habla de golpe a una red que movía 800 millones)

Entre los arrestos sobresalió la captura de un Objetivo Criminal Priorizado, conocido como Wiwi o Teniente, en un operativo realizado la madrugada del 18 de marzo en Guayaquil. El procedimiento se llevó a cabo en un supuesto centro de acopio de armas y logística, presuntamente destinado a actividades de secuestro, extorsión y sicariato del grupo Los Choneros.

Las operaciones, iniciadas el domingo 15 de marzo, también permitieron incautar 51 armas blancas y de fuego, registrar 627 vehículos, recuperar 76 y retener 150 motocicletas. Además, se destruyeron seis objetivos militares pertenecientes a grupos armados organizados, según informó el Ministerio del Interior.

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(Te invitamos a leer: Toque de queda en Ecuador: qué excepciones establece el Decreto 329)

El operativo se llevó a cabo en el cantón Milagro, donde los uniformados decomisaron un arma de fuego, quince municiones, un cargador, 169 dosis de droga

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Con ello se cumple una semana desde la implementación de esta medida, que el Gobierno ha definido como “una nueva fase” de la “guerra” contra el crimen organizado, declarada en 2024 por el presidente Daniel Noboa ante el aumento sin precedentes de la violencia, que convirtió a Ecuador en el país con la mayor tasa de homicidios de Latinoamérica.

De acuerdo con cifras oficiales, solo en 2025 se registraron 9.235 asesinatos, el número más alto en la historia nacional. El toque de queda se mantendrá hasta el 31 de marzo y, durante su vigencia, únicamente pueden circular militares, policías y personal sanitario de emergencia.

Las autoridades advirtieron que cualquier persona que se encuentre en la vía pública sin autorización será detenida, incluidos los periodistas, a quienes se les prohíbe cubrir o dar seguimiento a los operativos estatales.

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