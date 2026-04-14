El Ministerio del Trabajo habilita a Villacís después de impedirle asumir su cargo en la Judicatura

Publicado por Sara Ortiz Creado: Actualizado:

Lo que debe saber El Ministerio dilató el trámite hasta que la funcionaria abandonó el cargo. Una vez fuera de la Judicatura, Harold Burbano ejecutó una sentencia que había calificado de inejecutable.

El Ministerio del Trabajo actualizó el registro de Alexandra Villacís y confirmó que ya no registra impedimento legal para ejercer cargos públicos, tras dos meses de bloqueo.

Esta habilitación ocurre después de que el ministro del Trabajo, Harold Burbano, sostuvo, inicialmente, que el fallo judicial que ordenaba corregir el falso impedimento laboral contra Villacís era inejecutable, por lo que había solicitado un recurso de apelación. En ese momento, ella se desempeñaba como vocal suplente de la presidencia del Consejo de la Judicatura, cargo que no pudo ejercer por el bloqueo.

Jueza negó el recurso de aclaración

La jueza Viviana Pila negó el recurso de aclaración del Ministerio, con el cual la Burbano dio largas a la ejecución de la sentencia. Finalmente, la Secretaría de Estado acató las disposiciones judiciales y emitió el certificado que libera a la exfuncionaria de prohibiciones legales, pero solo después de que ella abandonó su cargo en la Judicatura.

El lunes 13 de abril, pasadas las 10 de la noche, el Ministerio adjuntó el documento de habilitación y un enlace de TC Televisión donde un funcionario, durante 18 segundos, pidió disculpas públicas a Villacís.

El caso demostró la injerencia en la justicia

Este caso se convirtió en un símbolo de interferencia administrativa y política en la justicia, lo que provocó críticas de juristas y el cuestionamiento de la relatora de la ONU, Margaret Satterthwaite, quien señaló al Estado por impedir que la profesional asumiera sus funciones legales.

La prohibición para ejercer cargos públicos, también ha sido empleado en contra de Óscar Ayerve justo cuando debía principalizarse como consejero en el CPCCS. También se empleó contra la entonces vicepresidenta Verónica Abad para que no asumiera la Presidencia durante la campaña de reelección de Daniel Noboa.

A Álvaro Rosero se le levantó en menos de 24 horas

En contraste con las trabas impuestas a opositores, el Ministerio mostró una agilidad en favor de aliados, como ocurrió con el radiodifusor Álvaro Rosero. En noviembre de 2025, tras ser anunciado como Ministro de Gobierno, el portal del Ministerio del Trabajo mostraba un impedimento legal en su contra debido a deudas con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Sin embargo, en menos de 24 horas, se le levantó sin seguir el trámite correspondiente y sin el formulario.

Caso. Alexandra Villacís recurrió a un habeas data para que se corrija el falso impedimento laboral por una deuda inexistente en el SRI.