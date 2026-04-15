Anita Buljubasich: Un año después de su inesperada partida

Publicado por Ingrid Balseca Creado: Actualizado:

La mañana del 15 de abril de 2025, la noticia del fallecimiento inesperado de Anita Buljubasich conmocionó al país. Aunque ya se encontraba retirada de la pantalla, su legado seguía vigente.

Según se conoció, gozaba de buena salud y la noche anterior había compartido con su esposo, Nerio David.

Sin embargo, sufrió un paro cardíaco. Pese a que fue trasladada de inmediato a una clínica, no fue posible salvarle la vida. Su hija Ana Paula, radicada en Argentina, regresó al país apenas se enteró de la mala nueva.

Anita fue presentadora, productora y gerente de producción en TC. Tras casi cuatro décadas de trayectoria, decidió jubilarse. Su última aparición en el programa De casa en casa fue el 6 de enero del 2022, día de su cumpleaños.

“Soy como me ven, hablo con mi cara y gestos. Si alguna virtud tengo es que soy honesta con lo que hago y digo. Esa palabra me define, aunque suene pedante. Simplemente soy recta, no me agrada nada chueco en la vida en ningún sentido y me gusta todo bien hecho", así se definía.

Nada ha sido igual para su familia

Inició su carrera en la radio antes de llegar a la televisión, medio en el que consolidó su nombre. A lo largo de los años recibió propuestas de otras cadenas, tanto para conducir como para producir, pero optó por mantenerse fiel a TC, incluso en momentos complejos como el proceso de incautación del canal.

Al retirarse, aseguró no tener asuntos pendientes. Su intención era dedicarse a sus familiares: sus hijos Marcelo, Gabriela y Ana Paula, sus nietos, a viajar y a la vida en casa.

Un año después de su partida, su ausencia sigue doliendo. Era el eje de su familia y, desde entonces, nada ha sido igual para ellos

Ana Paula permaneció un tiempo en Ecuador acompañando a su padre y actualmente continúa desarrollando su carrera artística en Argentina. Nerio David, por su parte, pasó las fiestas de Navidad y fin de año junto a ella.

En memoria de su madre

Ella presentó Una vida pendiente, su nuevo lanzamiento dedicado a la memoria de su progenitora. La canción captura el vínculo entre madre e hija y aborda el duelo y la búsqueda de paz a través de la música.

De casa en casa le rinde un homenaje el miércoles 15 en pantalla, mientras que sus allegados han optado por recordarla en la intimidad, lejos de los medios.