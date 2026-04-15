Inseguridad en Ecuador
Captura de alias Puppy y Gordo Danny: qué se sabe de los detenidos en Manabí
Las Fuerzas Armadas detuvieron en Calceta a los dos integrantes de la banda criminal Los Choneros, uno de los cuales tiene antecedentes penales
Lo que se sabe
- La captura de alias Puppy y Gordo Danny se dio en Calceta, en la provincia de Manabí
- Ambos están vinculados a la banda Los Choneros, según las Fuerzas Armadas
- Intentaron escapar pero fueron capturados por los militares
Dos integrantes de la banda criminal Los Choneros fueron detenidos en Calceta, provincia de Manabí. Se trata de alias Puppy y Gordo Danny, quienes fueron capturados por las Fuerzas Armadas.
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Ambos "operaban armados en el sector de la vía a Platanales", precisó el Ministerio de Defensa en una publicación en su cuenta de la red social Facebook.
"Al detectar a las tropas, los sospechosos intentaron escapar para evitar su captura. La reacción inmediata del personal militar permitió cercarlos, interceptarlos y aprehenderlos en el lugar", indicó la institución.
Alias Gordo Danny tiene antecedentes
La secretaría de Estado señaló que alias Gordo Danny tiene antecedentes penales por tráfico de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización
Defensa informó que también se incautaron:
- Un revólver marca Magnum
- 5 municiones calibre 22 y
- Una motocicleta Suzuki Gixxer
Estos objetos se utilizaban para cometer actividades ilícitas y facilitar la movilidad criminal en esta zona de Manabí, añadió el ministerio.