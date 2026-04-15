Captura de alias Puppy y Gordo Danny: qué se sabe de los detenidos en Manabí

Publicado por Juan Pablo Pérez Tomalá Creado: Actualizado:

Lo que se sabe La captura de alias Puppy y Gordo Danny se dio en Calceta , en la provincia de Manabí

, en la provincia de Manabí Ambos están vinculados a la banda Los Choneros , según las Fuerzas Armadas

, según las Fuerzas Armadas Intentaron escapar pero fueron capturados por los militares

Dos integrantes de la banda criminal Los Choneros fueron detenidos en Calceta, provincia de Manabí. Se trata de alias Puppy y Gordo Danny, quienes fueron capturados por las Fuerzas Armadas.

Ambos "operaban armados en el sector de la vía a Platanales", precisó el Ministerio de Defensa en una publicación en su cuenta de la red social Facebook.

"Al detectar a las tropas, los sospechosos intentaron escapar para evitar su captura. La reacción inmediata del personal militar permitió cercarlos, interceptarlos y aprehenderlos en el lugar", indicó la institución.

Alias Gordo Danny tiene antecedentes

La secretaría de Estado señaló que alias Gordo Danny tiene antecedentes penales por tráfico de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización

Defensa informó que también se incautaron:

Un revólver marca Magnum

5 municiones calibre 22 y

Una motocicleta Suzuki Gixxer

Estos objetos se utilizaban para cometer actividades ilícitas y facilitar la movilidad criminal en esta zona de Manabí, añadió el ministerio.