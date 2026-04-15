Ecuador sigue siendo potencia mundial en marcha

Publicado por JAIME FERNANDO JARAMILLO YEPEZ Creado: Actualizado:

Los marchistas Paula Torres, Nathaly León y David Hurtado cosecharon medallas para Ecuador durante el Campeonato Mundial de Marcha por Equipos, desarrollado este fin de semana en Brasil.

Con las medallas colgadas de sus cuellos, los andarines nacionales arribaron este martes 14 de abril de 2026 a Quito y analizaron su participación en el certamen, que tuvo como sede Brasilia, donde el equipo femenino se consagró campeón por equipos.

“Estoy muy contenta de estar hoy aquí con este gran resultado y agradezco a mi entrenador (Andrés Chocho) y también a los aficionados que me dieron su apoyo a lo largo del recorrido. Aún no lo termino de asimilar”, dijo Torres, quien el año pasado logró la medalla de bronce en el Mundial de Atletismo en Tokio (Japón).

La cuencana se adjudicó la medalla de oro en la prueba de maratón (42 kilómetros), modalidad en la que su compatriota Nathaly León se adjudicó la de bronce. Mientras que Hurtado obtuvo la presea de plata en la misma distancia en la rama masculina.

Aún emocionada, León habló de lo que significó formar parte del podio Mundial. “Este resultado nos compromete aún más con el país y siento que es el arranque a nuevos logros en mi carrera”.

Mientras que Hurtado ratificó que el trabajo fuera del país está dando resultados. “Creo que paso a paso estamos construyendo este camino para lograr grandes resultados en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028”.

Un equipo de campeones y próximos desafíos

Además de los ganadores de medallas, en la rueda de prensa estuvieron las andarinas Magaly Bonilla y Karla Jaramillo, quienes junto a Johana Ordóñez conformaron la selección nacional que se consagró campeón por equipos.

Así como el campeón olímpico Daniel Pintado, quien aseguró que volverá a las competencias en mayo.

Tras la participación en el Campeonato Mundial de Marcha por Equipos, los marchistas nacionales planifican sus próximas carreras, entre ellas un World Challenge en República Checa a mediados de mayo.