Minutocorp construirá la nueva matriz de Jungheinrich en ALMAX Plus con inversión de $4 millones

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El sector logístico e industrial en Ecuador continúa mostrando dinamismo con nuevas inversiones en infraestructura. Jungheinrich Ecuador, en alianza con Minutocorp, colocó la primera piedra de su nueva matriz en el complejo ALMAX Plus, ubicado en el kilómetro 14,5 de la vía a Samborondón.

La obra representa una inversión superior a los 4 millones de dólares y se desarrollará bajo el modelo build to suit, en un terreno de 5.730,33 metros cuadrados. El proyecto contempla la construcción de bodegas de alta eficiencia, oficinas corporativas y talleres especializados, con el objetivo de optimizar la operación logística y mejorar los tiempos de respuesta para el sector industrial.

Infraestructura orientada a la eficiencia logística



La nueva matriz de Jungheinrich Ecuador busca integrar soluciones modernas en almacenamiento, movilidad inteligente y gestión operativa. La infraestructura está diseñada para responder a las exigencias actuales del sector productivo, donde la eficiencia y la capacidad de adaptación son factores clave.

Según David Concha Neme, director ejecutivo de Minutocorp, este proyecto refleja una apuesta por el desarrollo de espacios empresariales que faciliten la expansión de compañías internacionales en el país.

“Nos llena de orgullo que una firma como Jungheinrich confíe en nuestra visión para edificar su nueva matriz en un espacio estratégicamente diseñado para su crecimiento. Este proyecto es un reflejo de nuestro compromiso con el desarrollo del sector productivo”, señaló.

La construcción está prevista para iniciar en 2026 y tendrá un plazo estimado de ejecución de 10 meses.

Apuesta por el crecimiento y la innovación

Jungheinrich Ecuador, con más de dos décadas de presencia en el país, es un referente en soluciones de intralogística. Su portafolio incluye automatización de almacenes, comercialización y alquiler de montacargas, así como servicios de mantenimiento, capacitación y sistemas de almacenamiento.

Para la compañía, la nueva matriz representa un paso estratégico en su consolidación en el mercado ecuatoriano.

“Reafirmamos nuestra confianza en el país con esta inversión, que fortalecerá nuestra capacidad de servicio y nuestra visión de largo plazo”, indicó Eduardo Morán, director general de Jungheinrich.

El proyecto también marca el inicio de una relación estratégica con Minutocorp, orientada a desarrollar soluciones de infraestructura adaptadas a las necesidades del sector.

En este contexto, Minutocorp continúa posicionándose como un actor clave en la planificación y desarrollo de espacios empresariales especializados, apostando por proyectos que integren eficiencia operativa, innovación y altos estándares de calidad.

La construcción de esta nueva matriz se suma a una tendencia creciente de inversión en infraestructura logística en Ecuador, impulsada por la necesidad de modernizar procesos y fortalecer la competitividad del sector industrial.