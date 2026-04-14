Caso GRANASA explicado: cronología del intento de toma de las acciones de la empresa

Publicado por Richard Josue Jimenez Mora Creado: Actualizado:

Las claves del caso GRANASA tiene al menos dos frentes abiertos en la Superintendencia de Compañías y la Fiscalía General del Estado.

El liquidador de la empresa Veranera intenta apoderarse del 40 % de las acciones de GRANASA vía una medida cautelar ilegal.

Un juez de Guayaquil ofició a la Fiscalía para que se inicie una investigación previa contra GRANASA.

El abogado de Gráficos Nacionales S.A. (GRANASA), Eduardo Carmigniani, repasó en el pódcast Politizados, conducido por los periodistas Roberto Aguilar y Martín Pallares, los intentos de toma de las acciones de la compañía que edita los diarios EXPRESO y EXTRA. Carmigniani señaló que hay al menos dos frentes abiertos: uno ante la Superintendencia de Compañías y otro ante la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, ratificó que la postura de la compañía es enfrentar el acoso con la “gallardía” que corresponde.

GRANASA y el supuesto fraude tributario

Carmigniani recordó que el acoso a GRANASA inició a mediados de 2025, cuando se acusó a la compañía de un supuesto fraude tributario y lavado de activos tras un informe del Servicio de Rentas Internas (SRI). Los documentos hacían referencia a diferencias presuntivas en la declaración del impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2023 de tres distribuidores, elaboradas con base en la facturación realizada por GRANASA y los consiguientes pagos a esta.

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Sin embargo, el abogado Carmigniani hizo hincapié en que la teoría del supuesto fraude tributario y lavado de activos se “desinfló” tras la auditoría de la firma extranjera Ernst & Young, que confirmó que los pagos recibidos de los revendedores mayoristas coinciden con los montos facturados por GRANASA, así como con las guías de remisión de los ejemplares vendidos, por lo que los presuntos delitos carecían de fundamento.

Eduardo Carmigniani es un abogado con más de 32 años de ejercicio profesional y reconocido como uno de los mejores litigantes del país.MIGUEL CANALES

Veranera y la lucha por las acciones de GRANASA

Pese a la verificación de que no existen delitos, acotó Carmigniani, el acoso a GRANASA continuó, alegando una supuesta falta de trazabilidad en la transferencia de un paquete accionario entre la empresa Veranera S.A. (en liquidación) e Ingrid Martínez Leisker, con el objetivo de revertirla y que dicho paquete quede bajo control de Carlos Xavier Cadena Asencio, liquidador designado por la Superintendencia de Compañías.

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No obstante, Carmigniani explicó que no existe tal falta de trazabilidad y recordó que hubo dos momentos claves de ese paquete accionario:

Ingrid Martínez Leisker transfirió el 40 % de sus acciones en GRANASA a Veranera en 2014.

en GRANASA a Veranera en 2014. En febrero de 2020, Ingrid Martínez Leisker retomó sus acciones e inició la liquidación voluntaria de Veranera.

Asimismo, Carmigniani señaló que en noviembre de 2025 la Superintendencia de Compañías decidió cambiar al liquidador de Veranera, quien, entre sus primeras acciones, remitió una comunicación indicando que no había encontrado motivos para la transferencia del 40 % de las acciones a Ingrid Martínez Leisker y que consideraba que debía revertirse dicho paquete accionario por supuesta falta de trazabilidad.

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Además de señalar que la Superintendencia de Compañías no tiene la facultad para revertir acciones, Carmigniani subrayó que la relevancia de esta pretensión radica en que el liquidador (designado por dicha entidad) pasaría a controlar el 40 % de las acciones de GRANASA.

La cronología del caso GRANASA

Tras la intervención de GRANASA por parte de la Superintendencia de Compañías en febrero de 2026, en otro caso relacionado con el 2,56 % de las acciones a nombre de Inmobiliar, sucedieron otros hechos claves del acoso a la casa editora de EXPRESO y EXTRA:

27 de marzo de 2026 : Ingrid Martínez notificó a GRANASA que transfirió sus acciones a Gabriel Martínez Castro .

: Ingrid Martínez notificó a GRANASA que transfirió sus acciones a . 28 de marzo de 2026: El liquidador presentó una acción de protección con medida cautelar solicitando que se ordene a GRANASA registrar a Veranera en el libro de acciones y accionistas. Ese mismo día el juez Carlos Cristóbal López Vulgarín concedió la medida cautelar.

El liquidador presentó una solicitando que se ordene a GRANASA registrar a Veranera en el libro de acciones y accionistas. Ese mismo día el juez Carlos Cristóbal López Vulgarín concedió la medida cautelar. 30 de marzo de 2026 : GRANASA es notificada de la decisión del juez de conceder la medida cautelar .

: GRANASA es notificada de la decisión del juez de conceder la . 31 de marzo de 2026 : El representante legal de GRANASA señala al juez que lo ordenado era de imposible cumplimiento por ser manifiestamente improcedente, ya que, al momento de la notificación, las acciones ya no pertenecían a Ingrid Martínez Leisker, sino a Gabriel Martínez.

: El representante legal de GRANASA señala al juez que lo ordenado era de imposible cumplimiento por ser ya que, al momento de la notificación, las acciones ya no pertenecían a Ingrid Martínez Leisker, sino a Gabriel Martínez. 8 de abril de 2026 : Estaba prevista la audiencia de la acción de protección , pero se suspendió por problemas de salud del juez.

: Estaba prevista la audiencia de la , pero se suspendió por problemas de salud del juez. 13 de abril de 2026: El liquidador solicita al juez que se oficie a la Fiscalía General del Estado el supuesto incumplimiento de GRANASA de la medida cautelar. En cuestión de horas, el magistrado tramitó la petición y se ofició a la Fiscalía para que abra una investigación previa contra la compañía por incumplimiento de una orden legítima de autoridad competente.

Portada en blanco de EXPRESO publicada el domingo 12 de abril de 2026 generó hoy respaldo ciudadano en X por alertas a la libertad de expresión.EXPRESO

El liquidador, el juez y las posibles consecuencias

No obstante, el abogado de GRANASA, Eduardo Carmigniani sostuvo que el representante legal de la compañía no ha cometido ningún delito, pues, según afirmó, “se trata de una orden ilegítima de un juez incompetente”. Añadió que la remisión del expediente a la Fiscalía General del Estado podría permitir investigar otros posibles delitos.

“El expediente revela que, en lugar de que GRANASA haya cometido un delito, el liquidador habría incurrido en fraude procesal al ocultar documentos, y el juez en prevaricato al dictar una medida cautelar sobre un asunto manifiestamente improcedente para la justicia constitucional”, afirmó el abogado, quien sostuvo que el objetivo de la maniobra legal era permitir la participación del liquidador en la junta de accionistas de la compañía convocada para estos días.