Luis Almeida sobre caso GRANASA: "Sin prensa libre, no hay equilibrio de poderes"

Entrevista | El exconcejal y exasambleísta habla sobre la intervención a GRANASA y su evaluación al gobierno de Daniel Noboa

Luis Almeida fue asambleísta por Guayas y concejal de Guayaquil. Abogado especializado en Derecho Constitucional, doctor en Jurisprudencia y magíster en Comunicación y Desarrollo.

El radiodifusor y político guayaquileño Luis Almeida conversa con Diario EXPRESO sobre la intervención estatal a GRANASA y la situación de la prensa en Ecuador; el trabajo de la Asamblea Nacional y la gestión del presidente Daniel Noboa; y las elecciones seccionales de febrero de 2027.

Intervención a GRANASA debe alertar a empresarios

- La intervención estatal a GRANASA se ha vuelto un escándalo internacional. ¿Qué riesgos observa para la libertad de prensa y expresión en Ecuador?

No solo es un tema de libertad de expresión; es la intervención a la propiedad privada. Se ha caído en una situación mucho más fuerte que en otros gobiernos. Es inaudito. La ley, inclusive, habla de un porcentaje mínimo del 30% de acciones para poder hacer intervenciones; sin embargo, este periódico lo tienen intervenido. No sé si es para dar miedo. Todo eso se llama fascismo y no es correcto.

- ¿El sector empresarial y societario también debería estar alerta con este caso?

Totalmente. La propiedad privada ya no existiría. Es como el “¡exprópiese!” de Venezuela y esto tampoco puede ser. Es un error, una exageración. El presidente Daniel Noboa debe poner orden y la Superintendencia de Compañías actuar de acuerdo a la ley.

- El caso GRANASA es una muestra de un problema más grande, como la compra de medios de comunicación por parte de personas afines al oficialismo sin que se lo cuestione o investigue.

Compras con dinero que no se sabe de dónde viene. No es malo comprar; el problema es que quedan poquísimos medios independientes, como EXPRESO y EXTRA. Si no hay prensa libre, no hay equilibrio de poderes.

Asamblea Nacional carece de calidad

- Mientras, la Asamblea Nacional está concentrada en otros temas. ¿Cómo valora el actual Legislativo?

No hay Parlamento. Ni en los aciagos tiempos en que salíamos de la dictadura se dio esto. Hubo una gran avalancha, un choque de ideas que daba como resultado que se mejore la democracia. Había una lucha de grandes oradores; ahora, si llegamos a dos o tres legisladores, no hay más.

- Esta Asamblea, además, es obsecuente con el Ejecutivo. ¿Solo se cambió del verde de Rafael Correa al morado de Daniel Noboa?

No hay un razonamiento detrás. Recién un asambleísta cuencano (Paco Cepeda Solís) tuvo la valentía de votar en contra de la Ley de Minería. Esas son acciones de libertad de conciencia que no se pueden atentar; sin embargo, fue expulsado del partido (ADN). Ese tipo de totalitarismos son malos en una democracia y el pueblo va valorando.

Cootad: un impuesto indirecto a los GAD de Ecuador

- Uno de los últimos resultados de esa obsecuencia fue la aprobación de la reforma al Cootad. Usted fue concejal, ¿cree que se está perjudicando a los GAD?

Me temo que eso es una nueva forma de conseguir dinero con un impuesto indirecto a los GAD. ¿Qué significa eso? Yo te voy a controlar a través del Sercop y no te dejo contratar. Las únicas instituciones del Estado que hacían algo de obras -porque el Gobierno tiene que dedicarse a lo macro y no tiene dinero suficiente por su deuda- eran los municipios. Guayaquil, por ejemplo, resistía porque teníamos ingresos propios. Ahora eso va a entrar nuevamente en una situación en la que todos nos controlan desde el Sercop, y la obra pública y social no va a caminar si no le da la gana a dicha institución.

Noboa debe cesar la persecución a Aquiles Álvarez

- Por otro lado, el gobierno del presidente Noboa tiene varios frentes abiertos, uno de ellos con el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez.

La pelea es la mala consejera, porque eso termina en destruirlo todo. La reconciliación es lo mejor. Los verdaderos enemigos son la inseguridad, la falta de medicinas y la falta de oportunidades. El presidente Noboa debería ordenar y llamar la atención a los que están haciendo la persecución. He visto encuestas que dicen que mucha gente considera que el alcalde de la ciudad es un perseguido político. Entonces, Noboa está haciendo crecer la figura de Álvarez.

Luis Almeida no descarta ser candidato en 2027

- ¿Es posible que la situación escale de cara a las elecciones seccionales de 2027?

El pueblo sabrá castigar o actuar. Estamos a tiempo todavía; esperemos que el presidente invite a una gran reconciliación nacional para que esto cambie. Los enemigos nuestros son otras cosas.

- ¿Participará en las seccionales, tal vez para la Alcaldía de Guayaquil?

Yo estaré siempre donde el pueblo me pida. Soy un hombre convencido de que Guayaquil es la patria primera. Yo plantearía que haya una gran alianza entre movimientos y grupos sociales, partidos políticos y personas que digan: “Bueno, señores, ya hasta cuándo este tipo de cosas”. Nosotros necesitamos que Guayaquil siga prosperando y en eso me tendrán a mí en primera línea. Una decisión depende de que se consoliden las cosas, porque yo estoy preparado. Sé lo que hay que hacer por Guayaquil.

