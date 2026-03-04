Richard Carapaz en el Trofeo Laigueglia: horario y dónde ver en vivo

El ciclista ecuatoriano inicia su temporada 2026 en la competencia italiana en la que parte como favorito al título

El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) iniciará este miércoles 4 de marzo su temporada 2026 en la 63 edición del Trofeo Laigueglia en la que parte como el favorito y que le servirá como preparación de cara al Giro de Italia.

Te invitamos a leer: Neisi Dajomes sancionada: ¿cuándo podrá volver a competir oficialmente?

La prueba, que tendrá un recorrido de 192 kilómetros, entre Albenga y Laigueglia, será especial para Carapaz ya que será la primera tras el fallecimiento de su madre, Anita Montenegro, a finales de enero, que hizo que aplace su comienzo de la actividad en Europa.

Se trata de una carrera con tradición creada en 1964 y que ha servido como ensayo para Milán-San Remo, aunque el trazado actual difiere bastante del de la Classicisima. En la nómina de principales cartas, además del tricolor, está el español Alex Aranburu.

Habrá otras referencias que aspiran a la cúspide del podio, como Scaroni (Astana), Romain Grégoire (Groupama), ganador de la Faun Drome, el portugués Antonio Morgado, líder de un UAE que incluye a los españoles Adriá Pericas y Pablo Torres, o el transalpino Antonio Tiberi (Bahrain), quien compartirá galones con el colombiano Santiago Buitrago.

La carrera que se disputa en Liguria tendrá como salida inédita la localidad de Albenga, y la novedad es la inclusión de la Cipressa, la subida previa al Poggio de la Milán-San Remo. Dicha cota está alejada de la meta en Corso Badarò. La Colla Micheri y el Capo Mele serán los jueces de la prueba en el circuito final.

Datos claves de la carrera

Fecha: Miércoles 4 de marzo

Hora: 10:00 (de Ecuador)

Transmite: Eurosport

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!