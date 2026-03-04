Cristina Pazmiño: Estilo y liderazgo en la moda corporativa

La creadora de contenido impulsa a las mujeres a empoderarse a través de su imagen.

La moda siempre ha sido una de sus mayores pasiones. Por eso, desde pequeña, era esa amiga que aconsejaba a las demás cómo vestirse. Hoy, con 30 años de edad, Cristina Pazmiño se ha consolidado como creadora de contenido de moda corporativa en un rubro que durante años confundió la sobriedad con la monotonía.

A través de sus redes sociales, en las que suma más de 50 mil seguidores, la guayaquileña ha construido un espacio para derribar tabúes y demostrar que liderar una sala de reuniones y ser una ‘girlboss’ pueden ir de la mano con ser fashionista.

Cristina enseña a cómo combinar y maximizar las prendas de su clóset. VANESSA TAPIA

De la oficina al internet

Con más de diez años en el mundo empresarial, Cristina ha conocido de cerca las exigencias del entorno profesional y la manera en que la imagen influye en la percepción, la autoridad y la seguridad personal.

Esa experiencia la llevó, hace dos años, a iniciar su camino como creadora de contenido, con el propósito de que el cuidado de la imagen deje de verse como algo superficial y se entienda como una herramienta estratégica de posicionamiento.

“Quiero que, a través de una buena imagen, más mujeres sean escuchadas y que lo que propongan se tome en cuenta”, afirma.

Por eso, insiste en que vestirse para la oficina no debe percibirse como una carga adicional dentro de sus jornadas diarias, sino como un recurso sencillo y práctico que les facilite su rutina y refuerce la seguridad en sí mismas.

¿Por qué es importante que las mujeres aprendan de moda?

Muchas veces damos por sentada nuestra imagen y terminamos poniéndonos lo primero que encontramos en el clóset, sin pensar demasiado. Pero hay estudios que demuestran que cuando usas algo que te gusta y con lo que te sientes cómoda, te vuelves más proactiva. Cambia la forma en la que hablas, en la que te mueves y en la seguridad con la que expresas tus ideas. Si bien la ropa no lo es todo, una buena imagen es una aliada poderosa para sentirte más segura y desempeñarte mejor en el entorno profesional.

¿Qué papel juegan los accesorios en un look corporativo?

Elevan el outfit y pueden definir completamente su estilo. Puedes tener un blazer impecable, pero si no eliges bien los aretes, el look cambia por completo. Recuerda, todo lo que llevemos tiene que acompañar la jornada y ser funcional.

Cristina es creadora de contenido de moda corporativa y se graduó como fashion styling. VANESSA TAPIA

¿Cómo elegir el collar adecuado según el tipo de cuello?

Si llevo una camiseta, camisa o blusa con cuello redondo, me encanta optar por un collar corto que mantenga esa misma forma circular. Cuando uso camisas con cuello en V, me inclino por hacer layering al combinar varios collares en diferentes alturas para acompañar la línea del escote.

Y en el caso del cuello tortuga, no recomiendo usarlos, porque compiten demasiado con la prenda. En su lugar, le doy protagonismo a unos aretes medianos que aporten ese punto focal que el outfit necesita.

¿Los escotes están permitidos en las salas de reuniones?

Lo ideal es no usarlos en un entorno corporativo, porque desvía la atención en algo que no debería tenerla.

Más que brillar con un escote, lo que debe destacar son las ideas, el liderazgo y la presencia profesional. Puede verse espectacular, pero todo tiene su lugar y su momento. Si lo quieres usar para cualquier plan personal, perfecto. En el trabajo, en cambio, el objetivo es otro.

Paola Morales: resiliencia, arte y sueños que cruzan fronteras hasta el NYFW Leer más

¿La maleta va bien en la oficina o debe quedarse en el salón de clases?

No recomiendo usarlas. Lo mejor es invertir en una buena cartera que te dure y que sea cómoda. Una ‘tote bag’ de cuero, por ejemplo, me parece una excelente opción: es funcional, estructurada y eleva automáticamente el look. Además, si prefiero usar una cartera más pequeña, opto por llevar un porta laptop aparte. Así mantengo la estética sin sacrificar practicidad.

¿Los estampados están permitidos?

La clave está en saber balancearlo. No aconsejaría usar animal print de pies a cabeza, pero sí puedes usar, por ejemplo, una falda estampada y combinarla con un color neutro o con un tono que ya esté dentro del diseño para mantener la armonía.

El poder de un buen zapato

Cristina señala que, en entornos corporativos, los tacones cerrados en punta con tacón pequeño (kitten heels) o los slingback (con correa trasera en el talón) estilizan la figura, aportan elegancia y brindan una altura cómoda y funcional. Sin embargo, si la jornada implica largas caminatas u horas de pie, los mocasines y las ballerinas en tonos neutros (como negro, café o borgoña) se convierten en aliados estratégicos, ya que mantienen la imagen profesional sin sacrificar comodidad.

Errores más comunes

Usar la misma ropa sin hacer cambios estratégicos. Repetir prendas no es el problema, la falla es hacerlo sin variar la forma de combinarlas. La clave está en transformar la misma blusa o pantalón con accesorios, blazers u otras capas que refresquen el look y eviten que siempre se vea idéntico. No utilizar los colores a su favor. Muchas personas se limitan al negro por costumbre o por creer que es la única opción elegante y estilizada. Sin embargo, tonos como café, azul oscuro, vino, borgoña, verde oliva o chocolate también proyectan sofisticación, elevan el ánimo y amplían las posibilidades sin perder formalidad.

En temperaturas cálidas se recomiendan telas como algodón y lino. En frío, el cuero y el tejido de lana tweed aportan comodidad y presencia. VANESSA TAPIA

Tips extras

La elección de las texturas debe adaptarse al clima. En temperaturas cálidas se recomiendan telas como algodón y lino. En frío, el cuero y el tejido de lana tweed aportan comodidad y presencia.

Todo clóset corporativo debe tener una camisa blanca, un pantalón sastre, un blazer, un chaleco sin mangas, un jean recto oscuro, una camiseta blanca de cuello redondo y una falda larga.

Sobre ella.

Es Ingeniería en Comunicación Social y Marketing Estratégico.

Se graduó como Asesora de Imagen Profesional.

Este año planea crear nuevos cursos online y presenciales.

Para leer EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ