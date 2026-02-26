Cinturones XXL, de cadena o minimalistas: por qué todos hablan de ellos

El accesorio estrella de las pasarelas y looks street style está presente en combinaciones para climas fríos o calurosos

En un año donde las siluetas vuelven a resaltarse y los detalles hablan más fuerte que los estampados, el cinturón deja de ser un simple detalle en el look para convertirse en una pieza que grita estilo. Ya sea ancho, con hebillas, en versión XXL o delicadamente fino, aparece abrazando vestidos, marcando blazers y transformando conjuntos básicos en combinaciones con carácter. A continuación, conozca cómo las fashionistas locales lo implementan en sus looks.

Cómo elegir el correcto

No todos los cinturones funcionan igual. Elegir el adecuado depende del efecto que quiera lograr y de la silueta que desee potenciar:

Anchos: Ideales para marcar la cintura en vestidos, blazers oversize o abrigos estructurados. Aporta fuerza visual y crea una silueta más definida y poderosa.

Delgados: Perfecto para looks clásicos o minimalistas. Suma detalle sin recargar y funciona muy bien sobre prendas ligeras o de corte recto.

Metálicos o con hebillas protagonistas: Son perfectos cuando el look necesita un punto focal. Elevan conjuntos neutros y aportan sofisticación, especialmente en vestuarios de noche.

De cadena o texturizados: Añaden dimensión y dinamismo. Son perfectos para romper outfits monocromáticos o crear mayor interés a prendas simples.

Color similar a la prenda: Si busca estilizar la figura y alargar visualmente el torso o las piernas.

Tono en contraste: Cuando la intención es destacar la cintura y hacer del cinturón el protagonista.

Kim Angulo Santiago Vinces// Cortesía

Kim Angulo y su poderosa versatilidad

El vínculo con la moda de la modelo ecuatoriana Kim Àngulo nació desde la curiosidad y el amor por el arte. Sin embargo, con el tiempo, descubrió que modelar es también un proceso constante de transformación. “En cada trabajo aprendo algo nuevo, ya sea sobre mí, sobre el equipo o sobre la industria. Es un espacio donde estoy en constante evolución, creciendo tanto a nivel profesional como personal”, afirma.

Ya al hablar sobre su forma de vestir, Kim la describe como clásica, sobria y elegante. Una estética donde menos es más y cada pieza tiene un propósito claro: “Me gustan las prendas simples, bien estructuradas y que no pasen de moda. Suelo inclinarme por colores neutros y looks que se vean limpios y ordenados, porque siento que reflejan mejor mi personalidad”, comparte. Para ella, no se trata de recargar, sino de construir conjuntos que se sientan coherentes, equilibrados y fáciles de llevar.

En esa búsqueda de equilibrio y carácter, los cinturones ocupan un lugar especial. “Son de esos detalles que parecen pequeños, pero tienen mucho poder. En segundos pueden cambiar por completo un look y darle una intención distinta”, explica. Para Kim, su versatilidad radica en que no existen reglas rígidas porque “puede ser el toque final de algo elegante o el detalle que rompe un outfit más relajado. Todo depende de cómo se use”.

¿Cómo los incorpora en su vestuario? La modelo confiesa que suele elegirlos cuando siente que al look le falta algo para verse más impactante y poderoso. “Lo incluyo cuando quiero imponer presencia, porque aunque es un accesorio sencillo, aporta estructura y hace que el look se vea más seguro y definido”, comenta.

1. Carolina Plaza 2. Rafaella Mora 3. Andreína Bravo 4. Chloé y Saint Laurent Archivo

1. Boho en la arena

La creadora de contenido Carolina Plaza lleva el cinturón como el protagonista absoluto de su look. Para carnaval, ella eligió un vestido tejido en tono terracota, escotado y ligero, que deja ver un bikini turquesa debajo. Sobre la cadera, incluyó un cinturón tipo cadena con dijes de colores y pequeños charms que aportan movimiento, brillo y un aire boho. En esta combinación, el accesorio estrella no marca la cintura, más bien cae relajado sobre las caderas dando un guiño de sensualidad.

2. Minimalista y cómodo

La creadora de contenido Rafaella Mora elige un vestido camisero blanco que equilibra con botas negras puntiagudas y una cartera del mismo tono a juego. El cinturón negro, clásico y de ancho medio, define su cintura sin robar protagonismo. Sin duda, esta pieza es el detalle que transforma una pieza básica en un estilismo chic y urbano perfecto para un clima frío.

3. Dorado que impone en las pasarelas

La cantante Andreina Bravo luce una blusa de tejido dorado, asimétrica y ajustada, combinada con una minifalda metálica que potencia el efecto glam. El cinturón, en tamaño XXL y con detalles metálicos dorados, abraza la cintura y las caderas como una armadura fashionista.

4. En las pasarelas

En las grandes semanas de la moda de las últimas temporadas, los cinturones dejaron de ser un accesorio discreto para convertirse en los protagonistas de las colecciones. Un ejemplo de ello son las propuestas de firmas como Chloé y Saint Laurent, que implementaron cinturones de cuero, de cadena y con nudos creativos como recursos para esculpir la silueta y transformar looks completos. Además, la tendencia continuó con fuerza en el street style de las neoyorquinas que asistieron a la más reciente edición del New York Fashion Week.

Créditos fotos Kim Angulo:

Fotógrafo: Santiago Vinces (@santiagovinces). Estilista: Israel Plaza (@israelplaza_). Maquillaje: Karito Medina (@karitomedinay). Peinado: Santa Hair (@santahair_ec). Vestuario: Veralover (@veraloverec).

