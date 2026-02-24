Ecuador en Viña del Mar: Brenda baja en calificación y el público reacciona

Brenda en la tercera noche del festival dejó en evidencia el respaldo del público con su canción Capullito

La cantante ecuatoriana Brenda volvió este martes 24 de febrero al escenario de la Quinta Vergara, durante la tercera noche del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, para cumplir con su segunda presentación en la competencia folclórica del certamen.

La jornada incluyó las actuaciones de Compadrinos (Argentina), María Peláe (España) y Brenda (Ecuador), en una noche clave para la definición de los promedios que determinarán a los finalistas.

En esta segunda salida al escenario, Brenda interpretó nuevamente Capullito, acompañada de una propuesta escénica marcada por la sobriedad visual. La artista apareció vestida con pantalón rojo, saco blanco con flores bordadas y un cuerpo de baile conformado por cinco mujeres, todas vestidas de blanco, además de dos guitarristas que reforzaron el carácter acústico y tradicional de la presentación.

La representante ecuatoriana llegaba a esta jornada tras haber obtenido un promedio de 5.9 en su primera noche en competencia. “Mi primera presentación fue inolvidable y no solo canté por mi país sino por mi niña que soñaba contar aquí”, había señalado la artista antes de volver a subir al escenario. Sobre esta segunda actuación, añadió: “Espero que esta noche pueda ganarme el corazón del público y este escenario maravilloso”.

Tras las presentaciones folclóricas de la noche, el jurado evaluó a Ecuador en igualdad de condiciones que al resto de participantes, entregando los siguientes promedios parciales: Argentina obtuvo 6.5, España 5.9 y Ecuador 5.7. La calificación provocó una reacción inmediata del público, que expresó su desacuerdo con abucheos dirigidos al jurado en la Quinta Vergara.

Pese a ello, la definición aún no está cerrada. El resultado final dependerá del promedio total de las presentaciones, que se completará en las siguientes jornadas de competencia. Mientras tanto, la segunda actuación de Brenda en la tercera noche del festival dejó en evidencia el respaldo del público y mantuvo abierta la expectativa sobre el desenlace de la competencia folclórica.

