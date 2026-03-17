Los Montenegro llevan el ciclismo como una pasión familiar

Santiago Montenegro, campeón de la Vuelta al Ecuador 2020, comparte equipo y sueños con su hermano Francisco, promesa juvenil

Santiago Montenegro (d) ha compartido los secretos del ciclismo a su hermano Francisco. Los pedalistas tienen grandes retos a nivel local e internacional este año.

Los hermanos Santiago y Francisco Montenegro Narváez han compartido sus vidas entre juegos, peleas, sonrisas y ahora lo hacen a través del pedal.

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A la unión sanguínea y de apellidos se suma la pasión por el ciclismo. De los dos, Santiago (27 años) cuenta con una trayectoria de más de una década en la que ha cosechado grandes logros, como ganar la Vuelta al Ecuador en 2020 o ser campeón panamericano de ruta categoría sub-23.

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“Contento de iniciar una nueva temporada dentro del deporte que me apasiona y más aún por tenerlo a mi hermano dando sus primeros pasos”, comentó el hermano mayor de los Montenegro Narváez.

Mientras que Francisco (16 años) debutará esta temporada en la categoría juvenil y fue reclutado por el Team Best PC para competir junto a Santiago. De hecho, participaron en el Campeonato Nacional Interclubes, a finales de febrero, donde el mayor ocupó el quinto lugar en la categoría élite, mientras que el menor en el puesto 11 de la juvenil.

Santiago fue quien le enseñó a manejar bicicleta cuando tenía cuatro años. “Él sabe mucho de este deporte, ha ganado muchas cosas relevantes, y yo asimilo todos los consejos que me da para poder desarrollarme en el ciclismo”, apuntó el novel corredor.

TRABAJO A DISTANCIA

A pesar de que los separa la distancia, Santiago vive en Cayambe (Pichincha), mientras que Francisco reside y estudia en El Playón de San Francisco (Sucumbíos); siempre están en contacto vía digital para planificar el trabajo y las pruebas.

Francisco (i) y Santiago (d) comparten filas en el Team Best PC. JAIME JARAMILLO / EXPRESO

“Tengo como costumbre enviarle las tablas de entrenamientos de cada día y él los cumple a cabalidad, aunque a veces se reniega un poco”, detalló Santiago con una sonrisa.

Francisco cumple con los consejos que recibe de su hermano y tiene como aspiración llegar a ser corredor World Tour y conseguir grandes logros en el ciclismo.

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“En esta temporada quiero ganar cosas importantes en la Vuelta a la Juventud y el Campeonato Nacional, que son mis principales objetivos”, apuntó.

A pesar de que no llegó a ser corredor de la máxima categoría mundial, Santiago tuvo un paso por dos temporadas en el Escribano Team de España.

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