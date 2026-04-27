Fortnite ofrecerá reembolsos por cosméticos de d4vd tras su detención por muerte de Celeste Rivas

Publicado por Danielle Marcillo Creado: Actualizado:

Lo que debes saber d4vd fue detenido el 16 de abril de 2026 como principal sospechoso por la muerte de Celeste Rivas Hernández.

como principal sospechoso por la muerte de Celeste Rivas Hernández. El caso se sustenta en pruebas forenses y registros digitales , actualmente bajo análisis.

, actualmente bajo análisis. De ser hallado culpable, enfrentaría cadena perpetua o pena de muerte máxima, según la legislación aplicable.

Tras una serie de denuncias públicas por parte de la comunidad el pasado 26 de abril, Fortnite se pronunció oficialmente sobre la situación de d4vd, quien permanece detenido y ya ha sido acusado formalmente de asesinato en primer grado con agravantes por el caso de Celeste Rivas Hernández. Las solicitudes de los usuarios apuntaban a una respuesta directa por parte del videojuego, incluyendo la eliminación del artista de la tienda como una medida simbólica frente a la gravedad del caso.

Lo cierto es que el vínculo entre el cantante y el juego no es menor, pues antes de su salto a la industria musical d4vd, cuyo nombre real es David Anthony Burke, inició su trayectoria creando contenido como streamer enfocado en Fortnite, produciendo además música propia para evitar sanciones por derechos de autor en plataformas como YouTube.

Con el crecimiento de su carrera, su presencia dentro del juego se consolidó con contenido oficial, incluyendo un paquete de cosméticos y su participación como intérprete de Locked & Loaded, el himno oficial del título, siendo este su ultimo sencillo hasta la fecha el cual fue lanzado tan solo 5 días antes del descubrimiento del cuerpo de la víctima.

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Qué artículos aplican al reembolso

Según informó Epic Games, los reembolsos estarán disponibles desde el martes 28 de abril; a partir de esa fecha, cualquier usuario que haya adquirido contenido relacionado con d4vd podrá solicitar una devolución inmediata mediante un sistema de autoservicio. Además, quienes ya estén gestionando solicitudes a través del soporte del juego también podrán acceder al reembolso.

Los artículos incluidos corresponden al d4vd’s Locker Bundle, un paquete cosmético lanzado el 25 de abril de 2025 en la tienda del juego, que reúne varios elementos asociados al artista:

Paquete de artículos coleccionables del cantante.Cortesía

Skin (atuendo): Camille

Back Bling (accesorio de espalda incluido en el set): Heartzattak y Rackpack

Pickaxe (herramienta de recolección temática): Deca-Flail

Planeador: Hatchling

Emote (gesto exclusivo asociado al artista): Feel It y Sqeak!

Wrap (diseño aplicado a armas y vehículos): Sharky

Pista de Improvisación: What Are You Waiting For

Este conjunto formaba parte de la integración del artista dentro del ecosistema del juego, consolidando su imagen como figura vinculada a la comunidad.

Reacciones fuera de Fortnite: presión sobre la industria

El impacto del caso ha trascendido el entorno de Fortnite, generando una ola de reacciones dentro de la industria del entretenimiento. Usuarios en redes sociales han comenzado a exigir la desvinculación del artista de distintos proyectos en los que participó, incluyendo franquicias como Arcane e Invincible, para las que contribuyó con música original (con Remember Me y Feel It, respectivamente).

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En paralelo, dentro del ámbito musical, varios artistas han comenzado a retirar colaboraciones en plataformas de streaming, marcando distancia frente a la situación legal de Burke. Entre los casos confirmados se encuentran:

Kali Uchis — Crashing

Holly Humberstone — Superbloodmoon

Laufey — This Is How It Feels

Damiano David — Tangerine

Bryant Barnes — I’d Rather Pretend

Estas acciones reflejan una respuesta progresiva del sector ante un caso que continúa en desarrollo y que ya ha tenido consecuencias directas tanto en el entorno digital como en la industria musical.