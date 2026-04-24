Caso d4vd: Cronología del crimen y claves que marcaron la investigación que sacude a la industria

Publicado por Danielle Marcillo Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El cantante estadounidense D4vd (David Burke) está acusado de asesinar a Celeste Rivas Hernández , una adolescente de 14 años en California.

, una adolescente de 14 años en California. Celeste había sido reportada como desaparecida meses antes y, según la investigación, fue vista por última vez en abril de 2025 tras visitar una propiedad vinculada al cantante.

tras visitar una propiedad vinculada al cantante. La fiscalía sostiene que D4vd mantenía una relación inapropiada con la menor, lo que derivó en cargos adicionales como abuso sexual y otros delitos graves.

La trayectoria de David Burke, conocido en la industria musical como d4vd, dio un giro irreversible hacia la criminalidad tras ser vinculado con el asesinato de una adolescente de 14 años, al momento de los hechos, identificada como Celeste Rivas Hernández. Lo que inició como una alerta por desaparición escaló rápidamente a un proceso judicial de alto impacto, donde las evidencias digitales y forenses han desmantelado, pieza por pieza, la imagen del intérprete de Romantic Homicide.

La investigación, que inició como un reporte de desaparición, se ha transformado en un expediente complejo donde los peritajes informáticos han revelado conductas que exceden el cargo de homicidio, complicando de forma irreversible la estrategia de la defensa.

La siguiente relación de hechos detalla la progresión del caso desde el hallazgo del cuerpo el 8 de septiembre de 2025 hasta las recientes pericias de abril de 2026, basados en los informes emitidos por el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) y la Fiscalía del Distrito, elementos que mantienen al acusado bajo prisión preventiva sin posibilidad de fianza.

Septiembre de 2025: El hallazgo de la víctima

El 8 de septiembre de 2025, el Departamento de Policía de Los Ángeles localizó un automóvil Tesla que había sido reportado como abandonado, el cual estaba registrado a nombre de David Anthony Burk.Cortesía

El 8 de septiembre de 2025, la policía de Los Ángeles respondió a un reporte por el olor fétido que emanaba de un vehículo Tesla aparentemente abandonado. Al abrir el maletero frontal, los agentes descubrieron los restos desmembrados de una adolescente; días después, la oficina forense confirmó que se trataba de Celeste Rivas Hernández, una menor que había cumplido 15 años apenas un día antes del hallazgo y que había sido reportada como desaparecida en Lake Elsinore.

A pesar de que el vehículo estaba a nombre del cantante, Burke no fue arrestado de inmediato, lo que desató una ola de críticas contra las autoridades. Durante meses, la opinión pública cuestionó por qué el artista seguía en libertad e incluso actuando en un par de conciertos antes de la cancelación de la gira por la investigación, mientras los familiares de Celeste exigían justicia.

Fue durante este periodo que surgió la mayor controversia mediática: la filtración de una canción inédita titulada Oh Celeste, cuya letra y tono oscuro fueron interpretados por muchos como una "confesión artística" o una mofa hacia la víctima.

6 de octubre de 2025: El último adiós a Celeste

Tributo a la víctima, Celeste Rivas Hernandez.Cortesía

Mientras la opinión pública cuestionaba la libertad de Burke, la familia de Rivas Hernández celebró un servicio fúnebre en el Cementerio y Funeraria Queen of Heaven, en Rowland Heights, California. El evento se convirtió en un símbolo de la exigencia de justicia de una comunidad que observaba con recelo el silencio de las autoridades y la aparente normalidad con la que el cantante manejaba sus plataformas digitales.

24 de noviembre de 2025: El bloqueo del informe forense

En una medida inusual, la policía impidió la divulgación del informe forense sobre la muerte de la menor; la Oficina del Médico Forense comunicó que, por orden judicial promovida por el LAPD, se establecía una "restricción de seguridad" sobre el caso.

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Esta orden impidió conocer detalles sobre la causa de muerte y las circunstancias del crimen, una táctica diseñada para proteger la integridad de las pruebas de ADN y geolocalización que se estaban procesando. Aunque no significó un impedimento para que la comunidad online rescatara pruebas en contra de Burke que demostraban una relación afectiva con la menor.

Febrero de 2026: La investigación del Gran Jurado

El 20 de abril, d4vd se enfrentó a una primera comparecencia ante el juzgado.Cortesía

El hermetismo se quebró parcialmente cuando Burke fue identificado como el objetivo principal de una investigación secreta de un Gran Jurado. La información se hizo pública tras un recurso presentado en Texas, donde se intentaba impugnar las citaciones judiciales enviadas a los familiares del cantante; los documentos confirmaron que el Tesla estaba registrado en el domicilio de los parientes de Burke y que este era el objetivo principal de una causa por asesinato.

16 de abril de 2026: Arresto y evidencias digitales

Tras meses de vigilancia, el LAPD ejecutó la orden de captura contra Burke el jueves 16 de abril. La demora fue justificada por la complejidad del análisis informático: los peritos lograron procesar una base de datos de 40 terabytes recuperada de sus cuentas personales, que incluía el rastreo de sus movimientos la noche del crimen.

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20 de abril de 2026: Primera comparecencia y cargos capitales

El pasado lunes 20 de abril, David Burke compareció por primera vez ante el tribunal de Los Ángeles. En esta sesión, fue formalmente acusado de asesinato en primer grado con tres circunstancias (o agravantes) especiales.

Declaración oficial de la fiscalía de Los Angeles, liderada por Nathan Hochman, rueda de prensa dada el mismo 20 de abril.Cortesía

Eventualmente TMZ reveló finalmente los detalles de la autopsia: Celeste murió por múltiples heridas penetrantes en el torso y su cuerpo fue posteriormente mutilado. Burke se declaró "no culpable" de todos los cargos, incluidos los actos lascivos contra una menor, mientras el juez ratificaba su detención sin derecho a fianza en la prisión central de la ciudad.

La autopsia de Celeste Rivas también ha relevado la extracción de un ojo y la esqueletización parcial del cráneo.Expreso

23 de abril de 2026: Imputación de cargos capitales

Mientras que, durante la audiencia de control, se formalizaron los agravantes. Además del asesinato y la mutilación de restos, se sumaron cargos federales por la posesión de pornografía infantil hallada en su cuenta de iCloud. Burke se declaró "no culpable", pero el juez ratificó su detención sin fianza en la prisión central de Los Ángeles.