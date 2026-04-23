Caso d4vd: Autopsia revela detalles del crimen y nuevos hallazgos digitales hunden al cantante

Publicado por Danielle Marcillo Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El caso comenzó centrado en el asesinato y la desaparición , pero la reciente apertura de los dispositivos electrónicos del cantante ha revelado una red de delitos mucho más profunda .



, pero la reciente apertura de los dispositivos electrónicos del cantante ha revelado una . Actualmente, d4vd se encuentra recluido en la Cárcel Central de Hombres del Condado de Los Ángeles y se le ha negado la fianza debido a la gravedad de las nuevas pruebas y al riesgo de fuga.

y se le ha negado la fianza debido a la gravedad de las nuevas pruebas y al riesgo de fuga. Celeste Rivas Hernández tenía solo 14 años al momento de su desaparición, su caso movilizó a la comunidad de Los Ángeles desde abril de 2025, cuando fue vista por última vez.

El proceso judicial contra David Burke, conocido globalmente como d4vd, ha dado un giro definitivo tras la reciente audiencia en Los Ángeles; lo que comenzó como una investigación por la desaparición de la joven Celeste Rivas Hernández, se ha transformado en un expediente criminal que combina la brutalidad forense con el hallazgo de material ilícito en los dispositivos del artista. A pesar de que Burke se declaró "no culpable" el pasado lunes 20 de abril, las nuevas evidencias presentadas por la fiscalía pintan un panorama desolador para su defensa.

Lo cierto es que, la gravedad del caso ha escalado no solo por la naturaleza del crimen, sino por el posible móvil que los investigadores han logrado establecer. Según la fiscalía, el asesinato no fue un hecho aislado, sino un intento desesperado por encubrir una conducta criminal previa que la víctima estaba a punto de denunciar.

Qué dicta la autopsia de Celeste

La autopsia de Celeste Rivas también ha relevado la extracción de un ojo y una esqueletización parcial del cráneo.Expreso

El informe del examinador médico de Los Ángeles, revelado recientemente por fuentes como TMZ y Rolling Stone, detalla la violencia ejercida contra la menor de 14 años. La autopsia confirmó que la causa de muerte oficial fueron "múltiples heridas penetrantes" en el torso, sin embargo, el detalle más crudo del documento indica que el cuerpo sufrió una mutilación posterior al fallecimiento.

Los peritos forenses encontraron que el cadáver fue desmembrado con precisión y que se hallaron fragmentos de plástico incrustados en las superficies de los cortes, lo que sugiere un intento metódico de ocultar los restos antes de ser depositados en el maletero del vehículo Tesla vinculado a Burke.

Entre los detalles más crudos del informe, se destaca que:

Amputación de extremidades y dedos: El reporte especifica que a la víctima le fueron removidos el dedo anular y el meñique de la mano izquierda, donde figuraba un tatuaje con el nombre del acusado . Los investigadores criminales sugieren que este acto no fue aleatorio, sino un intento de dificultar la identificación mediante huellas dactilares o de eliminar evidencia de ADN que pudiera haber quedado bajo las uñas tras un posible forcejeo.

El reporte especifica que a la víctima le fueron removidos el dedo anular y el meñique de la mano izquierda, . Los investigadores criminales sugieren que este acto no fue aleatorio, sino un o de eliminar evidencia de ADN que pudiera haber quedado bajo las uñas tras un posible forcejeo. Mutilación metódica: El examen médico identificó cortes limpios en las articulaciones , lo que indica el uso de herramientas afiladas y una ejecución fría. La presencia de partículas de plástico en las áreas seccionadas refuerza la teoría de que el agresor intentó empaquetar los restos por partes para facilitar su transporte en el maletero del vehículo.

El examen médico identificó , lo que indica el uso de herramientas afiladas y una ejecución fría. La presencia de partículas de plástico en las áreas seccionadas refuerza la teoría de que para facilitar su transporte en el maletero del vehículo. Causa y ensañamiento: Aunque las heridas en el torso fueron las que le causaron la muerte de forma inmediata, el ensañamiento posterior con el cadáver es lo que ha llevado a la fiscalía a añadir el cargo de "mutilación de restos humanos", un agravante que en el estado de California reduce casi a cero las posibilidades de una libertad condicional.

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Un nuevo móvil del crimen, encontrado en el entorno digital

El avance más significativo en la investigación proviene del análisis forense de los dispositivos electrónicos del cantante, donde las autoridades revelaron haber encontrado una "cantidad significativa" de pornografía infantil almacenada en su teléfono personal. Este hallazgo proporciona, por primera vez, un motivo sólido para el crimen: la fiscalía sostiene que Celeste Rivas descubrió este material y amenazó con exponer a Burke.

La abogada Blair Beck, misma que defendió a Harvey Weinstein, es la defensa del acusado.Cortesía

Este nuevo frente legal no solo añade cargos de abuso sexual continuo de una menor y posesión de material ilícito, sino que permite a los fiscales solicitar la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional bajo la figura de "circunstancias especiales", argumentando que el asesinato se cometió específicamente para silenciar la denuncia de otro delito grave.

Así es la vida de d4vd en prisión

Actualmente, d4vd se encuentra recluido en la Cárcel Central de Hombres del Condado de Los Ángeles.Cortesía

Mientras el caso avanza, los detalles sobre la estancia de Burke en la Cárcel Central de Hombres de Los Ángeles han comenzado a filtrarse. Contrario a los rumores iniciales, los reportes más recientes indican que el cantante no se encuentra bajo vigilancia por riesgo de suicidio (suicide watch), pero sí permanece en un régimen de alta seguridad debido a su perfil de celebridad y la naturaleza de sus cargos.

Burke se encuentra separado de la población general de reclusos para garantizar su integridad física, bajo una vigilancia constante de 24 horas. Sus abogados han intentado, sin éxito, solicitar una fianza, pero el juez ha sido firme en mantenerlo bajo custodia total, citando el riesgo de fuga y la peligrosidad de las nuevas pruebas presentadas.

Cabe aclarar que el futuro legal de d4vd se definirá en las próximas semanas, pues el tribunal ha programado una conferencia de estatus para el 29 de abril, seguida de una audiencia preliminar crucial el 1 de mayo. En esta última sesión, el juez evaluará si la evidencia digital y el informe de la autopsia son suficientes para elevar el caso a un juicio formal que podría marcar el final de la carrera y la libertad del artista.