¿Quién era Celeste Rivas, la adolescente hallada dentro del carro del cantante D4vd?

El cadáver de la niña de 15 años fue hallado dentro de un auto que pertenece al artista. Llevaba más de un año desaparecida

El cantante D4vd se encuentra bajo la lupa de la policía de Los Ángeles (LAPD) en un caso que ha conmocionado a la opinión pública. La investigación, relacionada con el aparente asesinato de Celeste Rivas, una adolescente de 15 años, ha llevado a las autoridades hasta una residencia en la que el artista vivía.

Voz Viajante: la historia del doblaje latinoamericano se contó en Guayaquil Leer más

¿Quién era Celeste Rivas Hernández?

La identidad de la adolescente cuyo cuerpo fue hallado en el automóvil del cantante D4vd ha sido confirmada como Celeste Rivas Hernández, de 15 años de edad. La joven había sido reportada como desaparecida en 2024 en Lake Elsinore, un poblado del condado de Riverside, al sur de Los Ángeles.

Según informes de la Oficina del Sheriff del condado de Riverside y NBC News, Celeste Rivas Hernández fue vista por última vez el 5 de abril de 2024. Se afirma que "salió de casa a las 9:00 p.m.". En ese momento, la joven tenía 13 años. Llevaba puestos unos pants grises, una sudadera negra, una gorra y sandalias de Hello Kitty.

El cuerpo de Celeste fue encontrado el 8 de septiembre. La oficina forense del condado de Los Ángeles estableció esa fecha como la de su muerte. La causa de la muerte se mantiene como "aplazada" mientras se realizan investigaciones adicionales. El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) ha declarado que el caso está siendo tratado como un homicidio.

La conexión de la residencia

La casa en cuestión es alquilada por Josh Marshall, mánager de D4vd. En esta misma propiedad, el cantante había compartido en sus redes sociales, como Instagram y YouTube, momentos de su vida cotidiana. Fotografías y videos de febrero lo muestran junto a Benny Blanco en la cocina, y bailando con KATSEYE en la sala de estar.

Comparaciones de las imágenes subidas por D4vd con fotos de un sitio web de bienes raíces confirman que se trata de la misma propiedad.

Los Jonas Brothers filmarán Camp Rock 3 sin Demi Lovato Leer más

Evidencia clave en la investigación

El pasado miércoles, detectives de homicidios de la LAPD registraron la casa. Los agentes se llevaron una computadora y varias bolsas de evidencia que podrían ser fundamentales para el caso.

La investigación policial se activó la semana pasada después de que TMZ contactara a la división de Homicidios y Robos de la LAPD. El medio había hablado con la madre de Celeste, quien tenía motivos para creer que un cuerpo no identificado era el de su hija. La madre facilitó el nombre y número de la joven al detective encargado, y días después, la identidad de la víctima fue confirmada oficialmente.

Otro elemento de interés para los investigadores es una fotografía de D4vd capturada a poco más de un cuarto de milla de la casa de la familia de Celeste en Lake Elsinore, California. Esta localidad se encuentra a unas 70 millas del centro de Los Ángeles.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!