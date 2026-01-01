Muere la penúltima sobreviviente de una familia en accidente de tránsito en Manabí

Han fallecido 4 de los 5 ocupantes del vehículo. El único sobreviviente es un niño de 10 años

El silencio de una habitación hospitalaria guarda hoy la historia más dolorosa del cierre de año en el cantón Rocafuerte, de Manabí. Un menor de 10 años se convirtió en el único sobreviviente de una tragedia vial que, en cuestión de minutos, le arrebató todo: a sus padres, a su abuela materna y finalmente a su hermana menor de siete años, quien falleció un día después.

El niño permanece internado en una casa de salud, luchando por su vida, sin saber aún que su familia ya no está.

Los detalles de la tragedia que acabó con una familia

La tragedia a la cual sobrevivió ocurrió la tarde del martes 30 de diciembre, en el sector El Ceibal, cuando el carro negro en el que viajaba la familia colisionó de manera frontal con un bus de la cooperativa Turístico Manabí. El impacto fue devastador y marcó para siempre a esta familia manaba, que horas antes solo pensaba en cerrar unida el año.

En el accidente perdieron la vida Yandri Paúl Flores Vera y Pamela Lisbeth Zambrano Delgado, padres del menor sobreviviente; así como Bárbara Fabiola Delgado Molina, abuela materna de los niños. La tragedia se profundizó la tarde del 31 de diciembre, cuando se confirmó el fallecimiento de Aruna Paulette, de 7 años, quien había permanecido hospitalizada tras el siniestro.

La alegría de la familia quedó congelada en una fotografía. Días antes del accidente, los Flores Zambrano habían vivido momentos de plena felicidad. Así lo reflejaron en una sesión de fotografías navideñas, en la que los padres y sus dos hijos sonreían frente a la cámara. Días después, esas imágenes terminarían convirtiéndose en el último recuerdo de una vida compartida. La niña de 7 años y su hermano posaban llenos de ilusión, mientras el 2026 parecía traer promesas y nuevos comienzos.

El menor sobreviviente continúa bajo estricta vigilancia médica, en estado delicado, mientras familiares y ciudadanos elevan oraciones por su recuperación.

La comunidad de Rocafuerte y toda la provincia de Manabí siguen con conmoción este caso que ha tocado fibras profundas y deja una pregunta inevitable: ¿cómo explicarle a un niño que lo ha perdido todo? AG

